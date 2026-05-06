Güvenli limanda çatlak: İsviçre frangı için dokunulmazlık zırhı deliniyor mu?

Yıllardır yatırımcıların en zor günlerde sığındığı sarsılmaz liman İsviçre frangı, artık eski gücünü korumakta zorlanıyor. İsviçre Merkez Bankası’nın (SNB) enflasyonu dizginlemek adına faizleri düşük seviyelerde tutma kararlılığı ve Avrupa ekonomisinden gelen iyileşme sinyalleri, frangın cazibesini gölgelemeye başladı. Piyasadan gelen son sinyaller, frangın belirli ana para birimleri karşısında yapısal bir değer kaybı sürecine girdiğini ve bu durumun küresel portföylerde büyük bir kart değişimine yol açacağını gösteriyor.

Euro karşısında geri çekilme dönemi

İsviçre frangının en belirgin zayıflama sinyali Euro karşısında şekilleniyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarını sabit tutarak Euro'ya destek vermesi, frangı bir yatırım aracı olmaktan çıkarıp bir finansman para birimi haline getirdi. 2026 yılı projeksiyonları Euro-frank paritesinin 0,94 seviyelerine doğru tırmanacağını fısıldıyor. Avrupa’daki büyüme beklentilerinin, özellikle de Almanya gibi sanayi devlerinin toparlanma emaresi göstermesinin, İsviçre frangına olan zorunlu ilgiyi azaltması kaçınılmaz görünüyor. Yatırımcıların artık İsviçre’nin düşük getirili güvenliğine değil, Avrupa’nın riskli ama potansiyel barındıran büyümesine odaklandığı bir sürece giriyoruz.

Faiz farkı ve taşıma maliyeti kıskacı

Frangın değer kaybetmesindeki en büyük motor güç, İsviçre ile dünyanın geri kalanı arasındaki uçurum haline gelen faiz farkı. İsviçre Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutma senaryosu, yüksek getiri sunan diğer G10 para birimlerini franka karşı çok daha cazip kılıyor. 'Carry trade' olarak bilinen düşük faizli paradan borçlanıp yüksek getirili paraya yatırım yapma stratejisi için frank, bugünlerde ideal bir kaynak haline gelmiş durumda. Bu mekanizma piyasaya sürekli frank arzı pompalarken, paranın değerini aşağı yönlü baskılayan temel bir yapısal unsur olarak çalışıyor. Frankın artık bir yatırım aracı olmaktan çıkıp, yatırımları fonlayan bir araç haline gelmesi, değer kaybının temel nedenini oluşturuyor.

Risk algısının değişimi ve piyasa yorgunluğu

İsviçre frangı her ne kadar jeopolitik gerilimlerden beslense de, piyasalar artık bu risklere karşı bir nevi bağışıklık kazanmış durumda. Küresel belirsizliklerin daha öngörülebilir hale gelmesi veya yatırımcıların risk iştahının yeniden kabarması, frangın sigorta özelliğini zayıflatıyor. Güvenli liman talebinin yerini büyüme ve getiri odaklı bir stratejiye bırakmasıyla, İsviçre frangı üzerindeki suni köpüğün söneceği bir dönemden geçiyoruz. Bu tablo, İsviçreli ihracatçılar için bir nefes alanı yaratsa da, küresel finans sisteminde en güvenli varlık tanımının yeniden yazılmasına neden olabilir.