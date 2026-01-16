Haftanın bilançolarında teknoloji ve finans devleri öne çıkıyor

Küresel piyasalar, gelecek hafta açıklanacak önemli şirket bilançolarını izlemeye devam edecek. Teknoloji, finans, sağlık ve sanayi devlerinin raporları yatırımcıların gündeminde olacak.

Haftanın bilançolarında salı günü US Bancorp, Netflix ve 3M öne çıkıyor. Çarşamba günü ise Charles Schwab, Halliburton ve Johnson & Johnson gibi önemli şirketlerin finansal sonuçları açıklanacak.

Perşembe günü ise yoğun bir takvimle Abbott Labs, Intel, Louis Vuitton ve Visa gibi küresel ölçekte faaliyet gösteren firmaların bilançoları piyasalar tarafından yakından takip edilecek.