Haftanın en kritik günü: Gözler ABD'de

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini sürpriz bir artırımla yüzde 0,25'e çıkardı.

ABD'de Fed'in faiz kararı, açıklanacak makroekonomik veriler ve bilançolarla haftanın ikinci yarısında piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor.

Gözler Fed'de

Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor. Fed, faiz kararını Türkiye saatine ile (TSİ) 21.00'de açıklayacak. Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak. Özellikle Powell'ın vereceği mesajlarla piyasalarda hareketlilik yaşanabilir.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı, haziranda 8 milyon 184 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde kaldı. Bugün ise ADP özel sektör istihdamı verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, iş gücü piyasasındaki olası soğuma sinyallerinin Fed'in sıkı para politikasını gevşetme konusunda elini rahatlatacağı bildiriliyor.

Öte yandan, bilanço sezonunda açıklanan şirket finansal sonuçları hisse ve sektör bazlı oynaklığın güçlü kalmasına neden oluyor.

Jeopolitik riskler arttı

Bununla birlikte, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürülmesi ve İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılar risk algısının güçlenmesine neden oldu.