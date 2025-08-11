Haftanın en kritik verisi ABD enflasyonu! İşte beklenti

Wall Street Journal'in anketine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,2 artması beklenirken, bir önceki ay bu oran yüzde 0,3 olarak gerçekleşmişti. Çekirdek TÜFE'de ise, aylık bazda yüzde 0,3'lük bir artış öngörülüyor. Bu, önceki yüzde 0,2'lik artışa kıyasla bir hızlanmaya işaret ediyor.

Yıllık bazda TÜFE'nin yüzde 2,7'den yüzde 2,8'e yükselmesi beklenirken, çekirdek TÜFE'nin ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e doğru daha belirgin bir artış göstermesi tahmin ediliyor.