Haftanın en kritik verisi beklentilerin çok altında geldi!

ABD'de tarım dışı istihdam, ağustos ayında sadece 22.000 artarak beklentilerin oldukça altında kaldı ve Nisan ayından bu yana önemli bir değişim göstermedi. Beklenti 75 bin artış olacağı yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik oranı da yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı.

Sağlık sektöründeki istihdam artışı (+31.000), federal hükümet (-15.000) ve madencilik, taş ocakçılığı ile petrol ve gaz çıkarımı sektörlerindeki kayıplarla dengelendi. Ayrıca, toptan ticarette 12.000, imalatta ise 12.000 kişilik istihdam kaybı yaşandı. Ulaşım ekipmanı üretimindeki 15.000 kişilik düşüşte grev etkisi görüldü.

Saatlik ortalama kazançlar yüzde 0,3 arttı

İş gücüne yeni katılan işsizlerin sayısı 199.000 azalarak 786.000’e geriledi. Uzun süreli işsiz sayısı ise, 1,9 milyon olarak kaldı ve toplam işsizlerin yüzde 25,7’sini oluşturdu. İş gücüne katılım oranı yüzde 62,3, istihdam oranı ise yüzde 59,6 seviyesinde sabit kaldı.

Saatlik ortalama kazançlar ağustosta yüzde 0,3 artarak 36,53 dolara yükselirken, yıllık bazda yüzde 3,7 artış kaydetti. Ortalama haftalık çalışma süresi ise 34,2 saatle değişmedi.

Haziran ayı istihdam verisi aşağı yönlü revize edilerek 14.000 artıştan 13.000 azalışa, temmuz verisi ise 6.000 artışla 79.000 olarak güncellendi.

Zayıf gelen veriler, 17 Eylül’deki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında faiz indirimi ihtimalini güçlendiriyor. Piyasalar, yüzde 99 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirim bekliyor.