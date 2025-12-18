Haftanın en kritik verisi bugün: 1,5 yılın en hızlı artışı görülebilir

Ekonomistler, ABD’de tüketici fiyatlarının kasım ayına kadar olan dönemde son 1,5 yılın en güçlü artışını kaydettiğini öngörüyor. Bu görünüm, kısmen ithalat tarifeleriyle bağlantılı olarak artan yaşam maliyeti baskılarına işaret ediyor.

ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı İstatistik Bürosu (BLS), bugün yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve çekirdek TÜFE verilerini açıklayacak. Ancak, ekim ayında yaşanan ve 43 gün süren hükümet kapanması nedeniyle oluşan veri boşluğu sebebiyle aylık bazdaki fiyat değişimleri bu açıklamada yer almayacak.

Kasım ayında yıllık TÜFE artışısının yüzde 3,1 olması bekleniyor. Eylül ayında fiyatlar yıllık bazda yüzde 3.0 artmıştı.

BLS’nin bazı alternatif fiyat göstergelerini yayımlaması beklenirken, bu verilerin kapsamının sınırlı olacağı belirtiliyor. Bu nedenle ekonomistler, kasım ayı enflasyonunu değerlendirirken yıllık değişimlere veya iki aylık dönemleri kapsayan eğilimlere odaklanılmasını öneriyor.

Uzmanlara göre, özellikle ithalat tarifelerinin fiyatlar üzerindeki gecikmeli etkisi, enflasyondaki hızlanmada belirleyici unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Açıklanacak verilerin, ABD’de hanehalklarının karşı karşıya olduğu satın alma gücü baskılarını daha net ortaya koyması bekleniyor.