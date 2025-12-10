Hakan Kara, Fed'in kararını yorumladı: Faiz indirimi devam edecek mi?

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği yılın son Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantısında politika faizini 25 baz puan indirdi. Bu karar, 3'e karşı 9 oy çokluğuyla alındı.

Fed'den yapılan açıklamada, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediğini ortaya koyduğu belirtildi. İstihdam piyasasına dair yapılan değerlendirmede ise, bu yıl istihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının eylül ayına kadar hafifçe yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, daha yeni göstergelerin de bu gelişmelerle tutarlı olduğu aktarıldı.

Para politikası kararıyla birlikte yayınlanan metinde, enflasyonun yılın başından bu yana yükseldiği ve "bir miktar yüksek seviyede kalmaya devam ettiği" ifadesi dikkat çekti.

Kara'dan Fed yorumu

Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Fed kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Kara, Fed'in büyüme tahminini yukarı çekerken enflasyon tahminini aşağı çekerek faiz indirmesinin, "ticaret savaşlarının arz yönlü olumsuz etkilerinin korktukları kadar olmayacağını düşündüklerini gösterdiğini" ifade etti.

Kara, bu durumun kısa vadede faiz indirimlerinin devam etmesini beklediği anlamına geldiğini belirtti.