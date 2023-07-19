Halka arzda aslan payı Asya’nın

Güneydoğu Asya borsalarında ilk halka arzlar artıyor. Ocak-Haziran döneminde dünya genelinde halka arzların toplam büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azalırken Güneydoğu Asya'da yüzde 40 civarında arttı.

Dealogic tarafından hazırlanan ve Nikkei gazetesi tarafından analiz edilen halka arz verilerine göre, Ocak-Haziran 2023 döneminde Güneydoğu Asya borsalarında geçen yıla göre yüzde 43 artışla 4,1 milyar dolarlık halka arz gerçekleşti.

İlk 6 ayda halka arz sayısı yüzde 14 artarak 79 oldu.