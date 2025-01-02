Hangi ülkenin yatırımcıları ABD borsasına hücum etti?

Güney Koreli yatırımcılar yerel borsanın durgunlaştığı ortamda ABD hisse senetlerine hücum ettiler.

Financial Times'ın Kore Menkul Kıymetler Deposu verilerine dayandırdığı haberine göre, 2024 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 65 artışla 1 milyar dolara ulaştı. Bu durum, geçen yıl Kospi benchmarkında listelenen yerel hisselerin 5,4 milyar Won (3,6 milyar dolar) değerinde net satışıyla keskin bir tezat oluşturarak endeksi yaklaşık yüzde 10 aşağı çekti. Bu durum, hükümetin "Kurumsal Değer Yükseltme" girişimiyle tarihi düşük değerlemeleri artırma çabalarına rağmen gerçekleşti.

Tesla, Güney Koreli yatırımcılar tarafından tutulan en popüler denizaşırı hisse senedi oldu ve Elon Musk'ın temmuz ayında X'teki bir gönderide Korelileri "akıllı insanlar" olarak adlandırmasına neden oldu.

Güney Koreli bireyler geçen ay itibariyle toplam 24,5 milyar dolar değerinde Tesla hissesine sahipken, bunu Nvidia'da 12,1 milyar dolar, Apple'da 4,9 milyar dolar ve Microsoft'ta 3,2 milyar dolar izledi.

Kore Kurumsal Yönetim Forumu Başkanı Namuh Rhee, "Bu değişim, hissedar getirisinin düşük olması nedeniyle yerel hisse senedi piyasasından duydukları hayal kırıklığını vurguluyor. Dramatik bir şey olmadığı sürece bu eğilimin devam etmesi muhtemel" dedi.

Perakende yatırımcıların ABD hisse senetlerine yönelmesi, ülkedeki son siyasi çalkantılara ilişkin belirsizlik nedeniyle bu yıl daha da yoğunlaşabilir. MSCI verilerine göre, Güney Kore'nin yıllık 10 yıllık toplam hissedar getirisi, Japonya'daki yüzde 10 ve ABD'deki yüzde 13 ile karşılaştırıldığında sadece yüzde 5'tir.