Harflerle ülkelerin kaderini belirliyorlar! Dünyanın borcuna 3 şirket hükmediyor

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Dünyanın en büyük ekonomilerinden küresel şirketlere kadar borçlanmak isteyenlerin karşısına aynı üç isim çıkıyor: S&P Global Ratings, Moody's Ratings ve Fitch Ratings.

Uluslararası finans piyasalarında yatırımcıların risk değerlendirmelerinde önemli rol oynayan kredi derecelendirme kuruluşları, ülkelerin ve şirketlerin borçlarını geri ödeme kapasitelerini analiz ediyor. Verdikleri notlar, yatırımcıların kararlarını ve borçlanma maliyetlerini etkileyebiliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) verilerine dayanan araştırma, kredi derecelendirme sektöründeki yoğunlaşmayı ortaya koydu.

Araştırmaya göre ABD'de SEC'e kayıtlı kuruluşların 2024 yıl sonu itibarıyla bildirdiği ve geçerliliğini koruyan kredi notlarının yüzde 93,4'ü yalnızca üç kuruluşun elinde bulunuyor. Geriye kalan yedi kuruluşun toplam payı ise yüzde 6,6'da kalıyor.

Piyasanın neredeyse yarısı tek başına S&P Global Ratings'in

Sıralamanın zirvesinde yüzde 49,6 pazar payıyla S&P Global Ratings bulunuyor. Başka bir ifadeyle ABD'de raporlanan geçerli kredi notlarının neredeyse yarısı bu kuruluş tarafından verilmiş durumda.

İkinci sırada yüzde 31,4 payla Moody's Ratings, üçüncü sırada ise yüzde 12,4 payla Fitch Ratings yer alıyor.

Bu üç kuruluşun toplam payı yüzde 93,4'e ulaşıyor. Listenin dördüncü sırasında bulunan Kanada merkezli Morningstar DBRS'nin payı ise yalnızca yüzde 3,1.

Aradaki fark, kredi derecelendirme sektörünün ne kadar az sayıda kuruluş etrafında yoğunlaştığını gösteriyor.

İşte dünyanın borçlanma piyasalarını etkileyen 10 kredi derecelendirme kuruluşu

Sıra Kredi derecelendirme kuruluşu Ülke Pazar payı 1 S&P Global Ratings ABD %49,6 2 Moody's Ratings ABD %31,4 3 Fitch Ratings ABD %12,4 4 Morningstar DBRS Kanada %3,1 5 KBRA ABD %2,1 6 Egan-Jones Ratings Company ABD %0,66 7 AM Best ABD %0,39 8 Japan Credit Rating Agency Japonya %0,24 9 HR Ratings Meksika %0,10 10 Demotech ABD %0,02

Not: Veriler küresel pazar paylarını değil, ABD'de SEC'e kayıtlı kuruluşların bildirdiği geçerli kredi notlarının dağılımını gösteriyor. Yuvarlama nedeniyle toplamlar farklılaşabilir.

Üç büyük kuruluşun hâkimiyeti yıllardır sürüyor

Kredi derecelendirme sektöründeki yoğunlaşma yeni bir gelişme değil.

2007 yılında S&P Global Ratings, Moody's Ratings ve Fitch Ratings'in toplam pazar payı yüzde 98,8 seviyesindeydi. Sonraki yıllarda Morningstar DBRS başta olmak üzere daha küçük kuruluşların payı artsa da sektörün temel dengesi değişmedi.

2024 yıl sonu itibarıyla üç büyük kuruluşun toplam payı yüzde 93,4 oldu.

Bu durum, alternatif kuruluşların pazarda yer edinmeye başladığını ancak büyük oyuncuların hâkimiyetini kırmanın hâlâ son derece güç olduğunu ortaya koyuyor.

Verdikleri birkaç harf milyarlarca dolarlık maliyet yaratabiliyor

Kredi derecelendirme kuruluşlarının etkisi yalnızca finansal raporlarla sınırlı değil.

Bir ülkenin ya da şirketin kredi notunun düşürülmesi, yatırımcıların o borçludan daha yüksek faiz talep etmesine yol açabiliyor.

Özellikle yatırım yapılabilir seviyenin altındaki tahviller, daha yüksek temerrüt riski taşıdıkları için genellikle daha yüksek getiri sunmak zorunda kalıyor.

Bu nedenle büyük ölçekli borçlanmalarda faiz oranındaki küçük değişiklikler bile önemli sonuçlar doğurabiliyor.

Örneğin 100 milyar dolarlık borçlanmanın yıllık faiz maliyetinin bir puan artması, basit hesapla yılda 1 milyar dolarlık ilave faiz yükü anlamına geliyor.

Dolayısıyla kredi notları, yalnızca finansal bir değerlendirme değil, devletlerin bütçeleri ve şirketlerin finansman giderleri üzerinde etkili olabilen bir unsur.

ABD'nin kredi notunu bile düşürdüler

Üç büyük kuruluşun etkisini gösteren örneklerden biri de ABD'nin kredi notunda yaşanan değişiklikler.

S&P Global Ratings, 2011 yılında ABD'nin en yüksek kredi notunu düşürdü. Fitch Ratings, 2023 yılında benzer bir karar aldı.

Mayıs 2025'te ise Moody's Ratings, ABD'nin kredi notunu en yüksek seviye olan Aaa'dan Aa1'e indirdi.

Bu değerlendirmelerde kamu borcunun büyümesi, kalıcı bütçe açıkları ve siyasi karar alma süreçlerindeki tıkanıklıklar gibi unsurlar öne çıktı.

Dünyanın en büyük ekonomisinin bile kredi notu indirimleriyle karşı karşıya kalabilmesi, söz konusu kuruluşların finans piyasalarındaki etkisinin boyutunu gösteriyor.

Rakiplerin önündeki en büyük engel: Yerleşik sistem

Kredi derecelendirme sektörüne yeni bir kuruluşun girmesi, yalnızca başarılı analizler hazırlamasıyla mümkün olmuyor.

Büyük emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve kurumsal yatırımcıların önemli bir bölümü, yatırım kararlarını belirli derecelendirme kuruluşlarının notlarına göre şekillendiriyor.

Bazı yatırım kuralları ve tahvil endeksleri de hangi kuruluşların notlarının kabul edileceğini belirliyor.

Bu nedenle tahvil ihraç eden şirketler ve devletler, yatırımcıların zaten tanıdığı ve kullandığı kuruluşlardan not almayı tercih ediyor.

Böylece kendi kendini güçlendiren bir yapı ortaya çıkıyor: Yatırımcılar yerleşik kuruluşlara güveniyor, borçlananlar bu kuruluşlardan not alıyor ve yeni rakiplerin pazara girmesi zorlaşıyor.

Not verdikleri şirketlerden para kazanmaları tartışma yaratıyor

Sektörün en çok eleştirilen özelliklerinden biri de gelir modeli.

Büyük kredi derecelendirme kuruluşları, değerlendirdikleri tahvilleri ihraç eden şirketlerden ve diğer borçlulardan ücret alabiliyor.

Bu sistem, potansiyel bir çıkar çatışmasını beraberinde getiriyor.

Çünkü yatırımcılar bağımsız ve tarafsız bir risk değerlendirmesi beklerken, derecelendirme hizmetinin bedelini ödeyen kuruluş daha yüksek bir kredi notundan fayda sağlayabiliyor.

Bu tartışma özellikle 2008 küresel finans krizinin ardından yoğunlaştı.

Mortgage bağlantılı finansal ürünlere verilen notlarla ilgili iddialar kapsamında S&P, 2015 yılında 1,375 milyar dolarlık uzlaşmaya vardı.

Moody's ise 2017 yılında benzer iddiaları çözmek üzere 864 milyon dolarlık uzlaşma gerçekleştirdi.

Finans krizinin ardından çıkar çatışmalarını azaltmaya, kredi analizi ile ticari faaliyetler arasındaki sınırları güçlendirmeye yönelik düzenlemeler hayata geçirildi.

Buna rağmen derecelendirme kuruluşlarının bağımsızlığı, küresel finans sisteminin önemli tartışma başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

160 trilyon dolarlık tahvil piyasasında kritik rol

Küresel tahvil piyasasının büyüklüğü yaklaşık 160 trilyon dolar düzeyinde bulunuyor.

Bu devasa piyasada ülkeler, bankalar ve şirketler yatırımcılardan finansman sağlıyor. Kredi notları ise yatırımcıların hangi borçlanma araçlarına yatırım yapabileceklerini ve ne kadar risk üstlendiklerini değerlendirmelerinde önemli rol oynuyor.

Ancak kredi derecelendirme kuruluşlarının etkisi, bütün tahvil işlemlerini doğrudan kontrol ettikleri anlamına gelmiyor. Tahvil fiyatları ve faiz oranları; merkez bankalarının politikaları, piyasa koşulları, likidite ve yatırımcı beklentileri gibi çok sayıda unsurdan etkileniyor.

Yine de üç büyük kuruluşun sektördeki ağırlığı, verdikleri kararların neden dünya genelinde yakından takip edildiğini açıklıyor.

Dünyanın borçlanma maliyetinde üç kuruluşun ağırlığı

Araştırmanın ortaya koyduğu en çarpıcı sonuç, küresel finans sisteminin önemli bir alanında kararların son derece sınırlı sayıda kuruluşun değerlendirmelerinden etkilenmesi.

S&P Global Ratings, Moody's Ratings ve Fitch Ratings'in toplam yüzde 93,4'lük payı, yeni rakiplerin büyümesine rağmen sektördeki yoğunlaşmanın sürdüğünü gösteriyor.

Devletler ve şirketler milyarlarca dolarlık kaynak ararken, bu kuruluşların verdiği kredi notları yatırımcıların risk algısını ve borçlanma koşullarını etkileyebiliyor.

Küresel finans sisteminde faiz oranlarını merkez bankaları, tahvil fiyatlarını piyasalar belirliyor. Ancak hangi borçlunun ne kadar riskli görüleceğine ilişkin değerlendirmelerde üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun ağırlığı devam ediyor.