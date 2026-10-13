Hassett: Enflasyondaki yavaşlama FED'in faizleri sabit tutmasına gerekçe olabilir
Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, enflasyondaki yavaşlamanın Fed'in politika faizini sabit tutması için gerekçe olabileceğini söyledi.
Hassett, Fox Business'a yaptığı açıklamada, gelir etkisinin yılın başlarında güçlü olmasının beklendiğini söyledi.
Fed'in para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kevin Hassett, merkez bankasının ekonomiyi sert biçimde baskılamak yerine enflasyonu kontrol altına almaya odaklanacağını söyledi
Enflasyondaki yavaşlamanın faizlerin mevcut seviyesinde tutulmasını destekleyebileceğini belirten Hassett, enflasyonla mücadele edilirken ekonomik büyümenin korunmasının da önem taşıdığını vurguladı.
Hassent, diğer yandan piyasaların yeni Fed başkanına güvendiğini belirterek, merkez bankasının liderliğine ilişkin iyimserliğin sinyalini verdi.