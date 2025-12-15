Hassett: Trump, Fed kararlarında belirleyici olmaz

Katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulunan Hassett, "Doğru bir görüşü dile getirmesi halinde başkanın fikri önemli olur. Bu görüş Fed yönetimine iletilir ve orada da dikkate alınır. Ancak üyeler fikri beğenmezlerse o yönde oy kullanmazlar" ifadelerini kullandı.

Hassett, Fed'in faiz kararlarının Fed Başkanı tarafından değil komite tarafından alındığını da dikkat çekti. "Fed görevinde bağımsız olmalı" dedi.

Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada Mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Powell'ın yerine seçilecek ismin Kevin Warsh ya da Kevin Hassett olabileceği sinyali vermişti.