Hassett'ten çağrı: Fed faiz indirimi seçeneğini değerlendirmeli

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, Amerika Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirimi çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, Fed'in faiz indirimi seçeneğini değerlendirmesinin uygun olacağını belirtti. Hassett ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell'ın sunumunu "sağlam" olarak nitelendirdi.

Hassett CNBC'ye yaptığı açıklamalarda, Fed'in para politikası üzerindeki görüşlerini dile getirirken, Trump yönetiminin Fed başkanlığı konusundaki kararının birkaç ay sürebileceğini de ifade etti.

Bu açıklamalar, piyasalarda Fed'in gelecekteki faiz adımlarına yönelik beklentileri artırabilir.

"ABD hükümeti daha fazla şirketten hisse satın almayı planlıyor"

Hassett'e göre, ABD hükümeti Intel'e yaptığı son yatırımın ardından özel şirketlerden hisse satın almayı planlıyor. Hassett, bu tür yatırımların Trump'ın ABD devlet fonu kurma planıyla uyumlu olabileceğini söyledi.

Hassett, “Bu sektörde olmasa bile, başka sektörlerde bir noktada daha fazla işlem olacağına eminim” diyerek, Intel anlaşmasının gelecekteki hamleler için bir şablon olabileceğini ima etti.

