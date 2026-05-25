Hayat Finans'tan ekonomiye 13,2 milyar lira destek

Hayat Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Hayat Finans, katılım bankacılığı modeliyle başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor.

Yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kullandırılan nakdi finansman hacmini yüzde 300 artıran banka, yıl sonuna kadar tüzel müşterilerine ilave 40 milyar lira karşılığı finansman sağlamayı hedefliyor.

Gayri nakdi kredilerde ilk 4 ayda sağlanan yüzde 65 büyüme ise firmaların nakdi finansman ihtiyaçlarının yanı sıra teminat mektubu ve akreditif gibi gayri nakdi kredi ihtiyaçlarında da bankayı tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Hayat Holding'in 89 yıllık üretim, girişimcilik ve ticaret tecrübesinden aldığı güçle faaliyet gösteren Hayat Finans, tüzel bankacılıkta işletmelerin finansman ihtiyacını daha yalın operasyonel süreçler ve daha az maliyetle hızlı şekilde karşılıyor.

Orta ölçekli işletmelerden mikro işletmelere, ihracatçı firmalardan e-ticaret firmalarına kadar geniş bir müşteri kitlesine ulaşan banka, dijital teminat mektubu, evraksız finansman tahsisi, Doğrudan Borçlandırma Sistemi, Business Kart, dış ticaret işlemleri ve gömülü finans çözümleriyle işletmelerin nakit akışı, yatırım planları ve ticari faaliyetlerine entegre bir bankacılık deneyimi sunuyor.

Dijital tüzel bankacılıkta yalnızca bankanın kendi kanalları değil, işletmelerin kullandığı platformlar da finansal hizmetlerin bir parçası haline getiriliyor. Gömülü finans ve ekosistem bankacılığı yaklaşımı sayesinde işletmeler, finansman, tahsilat, ödeme ve teminat ihtiyaçlarına yönelik çözümlere yer aldıkları dijital ortamlar üzerinden kesintisiz erişebiliyor.

Banka, veri odaklı değerlendirme modelleri ve gelişmiş dijital altyapısıyla finansmana erişimde zorlanan işletmelerin sisteme dahil edilmesini öncelikleri arasında görüyor. Söz konusu yaklaşım, özellikle küçük ve mikro işletmeler için finansal kapsayıcılığı artırırken, ticari faaliyetlerin daha hızlı ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesine destek oluyor.

İşletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayat Finans Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Dayi, dijital katılım bankacılığının işletmelere hız, erişilebilirlik ve öngörülebilirlik sağladığını belirtti.

Türkiye'nin üretim, girişimcilik ve ticaret kapasitesi yüksek bir ülke olduğunu aktaran Dayi, şunları kaydetti:

"Bu yapının merkezinde ise KOBİ'ler yer alıyor. Tüzel bankacılığı, işletmelerin finansmana erişimini hızlandıran, iş süreçlerine entegre olan ve büyüme yolculuklarına eşlik eden yeni nesil bir modele dönüştürüyoruz. İşletmelerin finansman ihtiyacına günler içinde değil, dijital süreçlerimiz sayesinde anlık ve kolay erişilebilir biçimde yanıt verebiliyoruz. Bu yaklaşım, işletmelerin nakit akışını, tahsilat süreçlerini, teminat ihtiyaçlarını ve ticari döngüsünü bütüncül şekilde destekleyen bir finansal çözüm ortaklığı anlamına geliyor. Yılın ilk dört ayında tüzel müşterilerimize yaklaşık 13,2 milyar lira kredi sağlamamız, bu modelin sahadaki karşılığını gösteriyor. Yıl sonu hedeflerimiz doğrultusunda, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya ve reel ekonomiye katkımızı artırmaya devam edeceğiz."