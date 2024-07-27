Hazine Bakanı Yellen “Kriz kâhini” Roubini'ye sert çıkış yaptı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2008 krizini öngörmesiyle tanınan ve “kahin” sıfatı alan ünlü ekonomist Nouriel Roubini'nin, bakanlığının Hazine tahvillerinin ihracını ekonomi genelinde reel borçlanma maliyetlerini düşürecek şekilde manipüle ettiği yönündeki suçlamasına sert şekilde cevap verdi.

Bloomberg röportajında Bakan Yellen, Roubini'nin bir makalesinde ortaya koyduğu argümanın finansal koşulları hafifletmeyi amaçlayan bir strateji önerisi olduğunu belirtirken, böyle bir stratejinin olmadığı konusunda “Sizi yüzde 100 temin edebilirim. Biz asla ve asla böyle bir şeyi tartışmadık” dedi.

Roubini’nin makalesi, son zamanlarda bazı Cumhuriyetçi politikacıların Yellen'a yönelttiği saldırıları yansıtan bir görünümde olurken, Hazine'nin Kasım ayında uzun vadeli tahvil ihracını azaltıp, yerine daha çok kısa vadeli tahvillere yöneldiğini ifade ediyordu.

Yellen'a karşı yapılan çıkışlarda, bu durumun, uzun vadeli borçlanma maliyetlerini düşürerek seçimler öncesinde ekonomiyi iyi göstermek amacıyla yapıldığı ifade ediliyor.

Tahvil satıcıları ve stratejistler arasında Yellen’a karşı çıkışlar ilgi görmedi.

Borç ihracını denetleyen Hazine yetkilisi Joshua Frost, bu ay yapılan hamlelerinin, piyasa katılımcılarının beklentileri dahilinde olduğunu da söylemişti.