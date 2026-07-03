Haziranda Hindistan hizmet PMI verisi yavaşlamaya işaret etti

HSBC Hindistan Hizmet PMI verileri, haziran ayında hizmet sektörünün büyümesini sürdürdüğünü ancak ivme kaybettiğini gösterdi.

Mevsimsellikten arındırılmış HSBC Hindistan Hizmet Sektörü PMI İş Faaliyeti Endeksi, haziranda 57,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeks 50 eşik seviyesinin ve uzun dönem ortalamasının üzerinde kalarak güçlü büyümenin sürdüğüne işaret etse de, mayıs ayındaki 59,8 seviyesinden gerileyerek son 17 ayın en düşük artış hızını kaydetti.

HSBC'ye göre, zorlu piyasa koşulları ve bazı hizmetlere yönelik müşteri talebindeki zayıflama toplam satışlar ile üretim artışını sınırladı. Bu nedenle istihdam artışı büyük ölçüde durgun seyrederken, şirketlerin gelecek döneme ilişkin güveni de zayıfladı.

Buna karşın yeni ihracat siparişleri son üç ayın en hızlı artışını kaydederken, girdi maliyetlerindeki baskının hafiflemesi hizmet fiyatlarındaki artış hızını da sınırladı.