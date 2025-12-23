Hedge fonlar ABD sağlık hisselerinde satışa geçti

ABD’de pandemi sonrası dönemde uzatılan sağlık sigortası desteklerinin yıl sonunda bitmesi, sektör hisseleri üzerinde baskı yarattı.

Satış baskısı ve pozisyon dağılımı

Goldman Sachs’ın yatırımcılara gönderdiği notta, hedge fonların geçen hafta ABD sağlık hisselerinde satış ağırlıklı işlem yaptığı belirtildi. Böylece fonlar, yaklaşık üç buçuk aylık dönemin ardından ilk kez sektörde aldıklarından daha fazla hisse sattı. Satışların özellikle sağlık hizmeti sağlayıcıları, ilaç ve biyoteknoloji şirketlerinde yoğunlaştığı kaydedildi. Buna karşın yaşam bilimleri ile sağlık teknolojileri, sınırlı da olsa net alım görülen alt alanlar arasında yer aldı. Banka, açığa satış pozisyonlarının, yükseliş beklentisiyle tutulan uzun pozisyonları sekiz kattan fazla geride bıraktığını bildirdi.

Sübvansiyon belirsizliği ve siyasi gündem

Yaklaşık 24 milyon Amerikalı, Uygun Fiyatlı Bakım Yasası kapsamında sağlanan desteklerle sağlık sigortası satın alıyor. Salgın döneminde artırılan bu sübvansiyonların 31 Aralık’ta sona erecek olması, sigorta maliyetlerinin belirgin şekilde artabileceği beklentisini güçlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, sağlık sigortası fiyatlarını düşürmeye yönelik seçenekleri ele almak üzere önümüzdeki haftalarda sektör temsilcileriyle görüşmek istediğini açıkladı. Artan sağlık harcamaları ve genel yaşam maliyetleri, 2026 ara seçimleri öncesinde siyasi baskıyı artıran başlıklar arasında görülüyor.

Fon ilgisi sürüyor, seçicilik artıyor

Goldman Sachs, hedge fonların sağlık sektöründeki toplam maruziyetinin, son satışlara rağmen hem bir yıllık hem de beş yıllık ortalamaların üzerinde kaldığını belirtti. Bu durum, fonların sektörden tamamen çıkmadığını, ancak risk algısına bağlı olarak daha seçici davrandığını gösterdi. Öte yandan, piyasa verilerine göre tele-sağlık şirketi Him & Hers ile bilimsel cihaz üreticisi Bruker, son dönemde hedge fonların orta ölçekli ABD hisseleri arasında en fazla açığa satış yaptığı şirketler arasında yer aldı. Şirketler konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.