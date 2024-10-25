Hedge fonlar ekimde Çin hisse senetlerinden kaçtı

Goldman'ın ana aracılık ekibine göre, hisse senedi piyasalarının bir dizi teşvik politikasıyla geçen ay yüzde 20 arttığı Çin, bu ay yoğun çıkışlar gördü.

Goldman Sachs, hedge fonların 23 Ekim itibariyle Çin hisse senetlerindeki en yüksek kümülatif alımın yaklaşık yüzde 80'ini geri çektiğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs, "Gelişmekte olan piyasalardaki bu ayki net satış, Çin hisse senetlerindeki satışların öncülüğünde kayıtlarımızdaki en büyük satışlar arasında yer alıyor" dedi.

Banka, sağlam istihdam verileri ve kurumsal kazançların resesyon korkularını dengelemesiyle hedge fonların altı aydan bu yana ilk kez ABD hisse senetlerine geri döndüğünü söyledi. Ayrıca, ABD başkanlık yarışının yaklaştığı bir dönemde artan volatiliteye hazırlıklı olmak için Goldman Sachs, hedge fonların bir bütün olarak geçtiğimiz hafta ve ekim ayında kaldıraç oranını düşürdüğünü, hisse senedi seçme fonlarının brüt kaldıraç seviyesinin 12 ayın en düşük seviyesine yakın olduğunu ve bunun daha temkinli bir duruşa işaret ettiğini söyledi.