Hedge fonlar yapay zeka hisselerinde düşüşe oynuyor

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Hedge fonlar, teknoloji ve yarı iletken hisselerinde sert satışların yaşandığı temmuz ayında yapay zeka bağlantılı şirketlerde düşüş yönlü pozisyonlarını artırdı.

Hazeltree'nin 700'den fazla hedge fon müşterisinin pozisyonlarını kapsayan raporuna göre fonlar, Super Micro Computer'ın yanı sıra yapay zeka altyapısı şirketleri CoreWeave ve Nebius Group'taki kısa pozisyonlarını yükseltti.

Üç şirket de temmuz ayında en fazla kısa pozisyon alınan ilk 10 hisse arasında yer aldı. Şirketler haziranda da ilk 10'da bulunurken, temmuzda kısa pozisyonların büyüklüğü daha da arttı.

Teknoloji hisselerinde sert satış

Temmuz ayında yatırımcıların yüksek değerlemeler ve yapay zeka şirketlerinin güçlü gelir artışlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

ABD'de çip hisseleri yaklaşık %20 gerilerken, teknoloji ağırlıklı Güney Kore Kospi Endeksi %22 düştü. Her iki tarafta da aylık kayıplar 2008'den bu yana en sert düşüş olarak kaydedildi.

Nvidia'da kısa pozisyonlar arttı

Hazeltree, hedge fonların Nvidia'daki uzun pozisyonlarını azalttığını ve kısa pozisyonlarını artırdığını da bildirdi. Bununla birlikte fonların Nvidia'daki toplam pozisyonu hala net uzun tarafta kaldı.

CoreWeave hisseleri ise şirketin ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından salı günü seans sonrası işlemlerde sert yükseldi.

Yüksek kısa pozisyon miktarı, hisse fiyatındaki yükselişin kısa pozisyon taşıyan yatırımcıları zararına geri alıma zorlaması durumunda "short squeeze" olarak adlandırılan hareketleri güçlendirebiliyor.

Yapay zeka temasından tamamen çıkmadılar

Hazeltree, Wall Street'in yılın en güçlü yapay zeka altyapısı hisselerinin bazılarında kar realizasyonuna gittiğini ancak yapay zeka temasından tamamen çıkmadığını belirtti.

Raporda, sermayenin gelir yaratma konusunda daha somut işaretler veren şirketlere yönlendirildiği, yarı iletkenlerde ise yatırımcıların yapay zeka riskini tamamen terk etmek yerine kaldıraçlı pozisyonlarını azalttığı ifade edildi.