Hedge fonlar yazılım hisselerine karşı kısa pozisyonlarını artırıyor

Wall Street'teki iki büyük fon kaynakları CNBC'ye verdikleri bilgelere göre, hedge fonlar yazılım hisselerine karşı kısa pozisyonlarını artırıyorlar ve bu durum sektörde bu yıl yaşanan sert satışlara katkıda bulunuyor.

S3 Partners verilerine göre, kısa pozisyon alanlar bu yıl yazılım hisselerinden 24 milyar dolar kazanç elde ederken, sektörün toplam piyasa değeri 1 trilyon dolar azaldı.

Hedge fon kaynakları, büyük kısa pozisyonların odak noktasının yeni yapay zekâ araçlarıyla kolayca kopyalanabilen temel otomasyon hizmetleri sağlayan şirketler olduğunu söyledi.

DA Davidson analisti Gil Luria, "Hedge fonların tümü şu anda yazılımda net kısa pozisyonda" dedi.

Zirveden yüzde 30 geride

iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) bu hafta yüzde 8 düşerek yıllık kayıplarını yüzde 21'in üzerine çıkardı. Geçen yıl eylül ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana ETF yüzde 30 geriledi.

S3 Partners verilerine göre, ETF'deki TeraWulf ve Asana gibi hisseler şu anda en büyük toplam kısa bahislere sahip. TeraWulf'un işlem için mevcut hisselerinin yüzde 35'inden fazlası açığa satılıyor. Bu rakam Asana için yüzde 25 oldu. Dropbox ve Cipher Mining'in işlem hacimlerinin sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 17'si açığa satılıyor.

Büyük hisselerden bazıları darbe aldı

IGV ETF'de bu yıl en kötü performans gösterenler arasında vergi hazırlama yazılımı üreticisi Intuit ve PDF ve diğer belgeleri işleyen DocuSign yer alıyor ve her ikisi de yüzde 30'dan fazla düştü.

ETF'deki en büyük hisselerden bazıları da bu yıl önemli darbeler alıyor. Microsoft ve Oracle sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 21 düştü. Salesforce, Adobe ve ServiceNow'un tümü yüzde 20'den fazla geriledi.