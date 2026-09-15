Hedge fonlara yatırımcı ilgisi güçlendi: 2026'nın favorisi olabilir

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Hedge fon yöneticileri, üç yıl sonra ilk kez yıl başında planladıklarından daha fazla sermaye topladı. Bank of America'nın raporuna göre hedge fonların 2026'nın geri kalanında yatırımcıların en fazla tercih edeceği varlık sınıfı olması bekleniyor.

Yapay zekadaki yükselişin yılın ilk yarısındaki performansı desteklemesinin ardından yatırımcılar, özellikle büyük varlık yöneticilerine daha fazla kaynak ayırıyor.

Bank of America'nın Küresel Piyasalar Sermaye Stratejisi Grubu tarafından 321 varlık dağıtıcısıyla gerçekleştirilen ankete göre, hedge fonlar içinde en güçlü talep hisse senedi stratejileri ile çok yöneticili platformlarda görüldü.

Teknoloji, medya ve telekomünikasyon, sağlık ile enerji en fazla ilgi gören sektörler olmayı sürdürüyor.

Emeklilik fonları, farklı hedge fonlardan oluşan portföylere yatırım yapan araçlar ve özel bankalar da bu yıl sektöre daha fazla kaynak aktarmayı planlıyor.

Bank of America Küresel Sermaye Stratejisi ve Danışmanlık Hizmetleri Başkanı Vanessa Bogaardt, küresel ölçekte yatırım yapan fon yöneticilerine güçlü ilgi gördüklerini söyledi.

Yatırımcıların yüzde 60'ı yeni fon yöneticilerini tercih ediyor

Bogaardt, hedge fon yatırımcılarının daha fazla sermaye ayırmayı planladığını, bu yatırımcıların yüzde 60'ının deneyimli isimler yerine yeni fon yöneticilerini tercih ettiğini belirtti.

Hedge fon sektörü, Bank of America'ya göre 2010'dan bu yana en iyi ilk yarı performansını kaydetti. Fonların getirisi, temmuz ayındaki yapay zekâ hisseleri satışının kazançları azaltmasına rağmen yıl başından temmuz sonuna kadar yüzde 5,5 oldu.

Yapay zekâ işlemlerine yüksek oranda maruz kalan bazı büyük hedge fonlar, temmuz ayındaki satışlarda önemli kayıplarla karşılaştı.

Yaklaşık 1 trilyon doları yöneten yatırımcılar hisse fonlarını öne çıkarıyor

Hedge fonlarda yaklaşık 1 trilyon dolarlık sermayeyi yöneten ve ankete katılan yatırımcılar, 2026'nın kalanında en güçlü görünümün hisse seçimine dayalı fonlarda olmasını bekliyor.

Özel kredi fonlarına yönelik beklentiler ise daha zayıf. Şeffaf olmayan değerlemeler, bazı borsada işlem görmeyen fonlardaki geri ödeme baskısı ve yapay zekanın dönüştürdüğü yazılım sektörüne yüksek maruziyet, özel kredilere ilişkin endişeleri artırdı.

Wall Street'in büyük bankaları da son çeyrekte piyasa dalgalanmasından yararlanarak güçlü getiri sağlayan çok stratejili hedge fonlara verdikleri kredilerden yüksek ücret geliri elde etti. Bu durum bankaların ana aracılık birimlerinin kazançlarını destekledi.