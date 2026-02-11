Heineken, binlerce kişiyi işten çıkaracak

Hollandalı bira üreticisi, yılda yüz milyonlarca euro tasarruf planının bir parçası olarak önümüzdeki iki yıl içinde mevcut işgücünün yüzde 7'sine kadar olan 5 bin ile 6 bin arasında rolü kaldıracağını duyurdu.

Çalışan sayısını azaltma planı, Heineken'in 2025'in son üç ayında zayıf tüketici ortamında bira hacimlerinde yıllık bazda yüzde 1,7 düşüş bildirmesinin ardından geldi. Yılın tamamı için hacimler yüzde 1,2 düştü. Önemli Avrupa pazarında hacimler 2025'te yüzde 3,4 geriledi.

Sektör analistleri, bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek futbol Dünya Kupası'ndan muhtemel bir ivmeye rağmen bu yıl bira hacmi büyümesinin zayıf kalmasını bekliyor.

CEO Dolf van den Brink, "Bira piyasası koşulları için yakın vadeli beklentilerimizde ihtiyatlı kalıyoruz" dedi. Van den Brink, Mayıs ayı sonunda görevinden ayrılacak.