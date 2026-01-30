Hexagon’un dördüncü çeyrek performansı geriledi

Faaliyet net satışları bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,45 milyar eurodan 1,43 milyar Euro'ya geriledi. Organik büyüme ise %3 olarak gerçekleşti. Elde edilen ertelenmiş gelir dahil net satışlar, önceki yılın aynı çeyreğindeki 1,45 milyar Euro'ya kıyasla 1,43 milyar Euro oldu.

Investing'in haberine göre, düzeltilmiş brüt kazanç 966,3 milyon Euro'dan 964,1 milyon Euro'ya düştü. Bununla birlikte, düzeltilmiş brüt kar marjı %66,7’den %67,5’e yükseldi.

Düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) 450,3 milyon Euro'dan 420,3 milyon Euro'ya geriledi. EBIT marjı ise bir önceki yıldaki %31,1’e karşılık %29,4’e düştü.

Düzeltilmiş hisse başına kazanç 12,4 euro centten 11,8 euro cente düştü. Raporlanan hisse başına kazanç ise 10,9 euro centten 8,8 euro cente geriledi.

Nakit dönüşümü geçen yılın aynı dönemindeki %116’dan %121’e yükseldi. Tekrarlayan gelir, bir önceki yıldaki 582,5 milyon Euro'ya kıyasla 567,4 milyon Euro olarak gerçekleşti. Bu da %3 organik büyümeyi temsil ediyor.

Yönetim kurulu, önceki yılla aynı kalacak şekilde hisse başına 0,14 Euro temettü önerdi.