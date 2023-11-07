Hilton, Bluegreen Vacations'ı borçları dahil satın alıyor
Hilton Grand Vacations'ın Bluegreen Vacations'ı borçları dahil 1,5 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağı bildirildi.
Bluegreen Vacations'dan yapılan açıklamada, şirketin Hilton Grand Vacations tarafından hisse başına 75 dolar karşılığında satın alınmasına yönelik bir anlaşma imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, satın alma anlaşmasının değerinin şirketin net borcu dahil yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.
Anlaşmanın 2024 yılının ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, Hilton Grand Vacations'ın üyelik tabanını 525 binden 740 binin üzerine ve tatil yeri portföyünü ise 150'den yaklaşık 200 tesise çıkaracağı kaydedildi.
Söz konusu satın alma anlaşmasının ardından Bluegreen Vacations'ın hisseleri yüzde 108'in üzerinde değer kazanırken, Hilton Grand Vacations'ın hisseleri yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.