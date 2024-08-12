Hindenburg raporu, Adani Group hisselerini düşürdü

Adani Group'un hisseleri, ABD'li satış yönünde hareket eden Hindenburg’un Hindistan sermaye piyasası düzenleyicisinin başkanını çıkar çatışmasıyla suçlayan yeni bir rapor sunması sonrası değer kaybetti.

Adani Group şirketleri, gün içerisinde 19 milyara yakın değer kaybederken, seans sonunda toparlanarak günü 2,4 milyar dolar piyasa değeri kaybıyla kapattı.

Grubun amiral gemisi olan Adani Enterprises, sabah erken saatlerde yüzde 5'e kadar düşüş yaşadıktan sonra kayıplarını azaltırken, Adani Total Gas, Adani Power, Adani Wilmar ve Adani Energy Solutions hisseleri de bu haberin etkisiyle keskin bir şekilde düştü.

CNBC-e haberler/yeni-hindenburg-raporu-sonrasi-adani-group-hisseleri-dustu-h2768">haberine göre, Hindenburg yayımladığı raporda, Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI) başkanı Madhabi Puri Buch ve eşi Dhaval Buch'un daha önce Adani Group tarafından kullanılan denizaşırı fonlarda yatırımlarının olduğunu iddia etti. Hindenburg, SEBI'nin Adani Group'a ilişkin konularda tarafsız bir hakem olarak güvenilemeyeceğini belirtti.

Madhabi Puri Buch ve Dhaval Buch, Hindenburg'un iddialarını reddederek, rapordaki suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti. Adani Group ise pazar günü yaptığı açıklamada, Hindenburg'un son iddialarını reddederek raporu "dikkat dağıtıcı" olarak nitelendirdi ve denizaşırı sahiplik yapısının tamamen şeffaf olduğunu vurguladı.

2023'de 100 milyar dolar değer kaybetmişti

Hindenburg'un bu son raporu, Ocak 2023'te Adani Group'u hisse manipülasyonu ve kurumsal dolandırıcılıkla suçlamasından yaklaşık 18 ay sonra geldi. O dönem yayımlanan bulgular, 100 milyar dolardan fazla bir hisse senedi kaybına yol açmıştı. Adani Group, tüm bu suçlamaları reddederken, hisseleri kısmen toparlanma gösterdi.

Ocak 2023'te Adani Group, ABD'li kısa vadeli satışçı Hindenburg Research tarafından ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Hindenburg, Adani Group'u hisse manipülasyonu ve kurumsal dolandırıcılık yapmakla suçladı. Bu iddialar, Adani Group'un karmaşık offshore yapılar kullanarak hisse fiyatlarını şişirdiğini ve borçlarını gizlediğini öne sürdü. Rapor, Adani Group'un uzun süredir hisse fiyatlarını manipüle ettiğini ve şirketin kurumsal yönetim standartlarını ihlal ettiğini iddia etti.

Bu suçlamalar, Adani Group'un hisse senetlerinde büyük bir satış dalgasına yol açtı ve şirketin piyasa değerinde 100 milyar doları aşan bir kayba neden oldu. Hindenburg'un iddiaları, Adani Group'un kredibilitesini zedeleyerek uluslararası yatırımcılar arasında büyük bir endişe yarattı.

Adani Group, tüm bu suçlamaları reddetti ve Hindenburg'un raporunu "asılsız" ve "yanıltıcı" olarak nitelendirdi. Şirket, yasal yollara başvurma niyetini açıkladı ve yatırımcılarına, şirketin finansal durumunun sağlam olduğunu ve Hindenburg'un iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.

Ancak, bu olaylar Adani Group'un uluslararası finansal piyasalardaki itibarını ciddi şekilde sarstı ve yatırımcı güveninde uzun süreli etkiler yarattı. Hisseler kısmen toparlanmış olsa da, Hindenburg'un raporu Adani Group'un büyüme hikayesine ve yönetim yapısına yönelik ciddi soru işaretleri yarattı.