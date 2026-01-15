Hindistan: AB ile ticaret anlaşması sonuçlanmaya çok yakın

Hindistan Ticaret Sekreteri, taraflar arasında büyük ölçüde uzlaşma sağlandığını, ancak birkaç başlığın hâlâ müzakere aşamasında bulunduğunu belirtti.

Yetkili, kalan konular üzerinde teknik görüşmelerin sürdüğünü ve her iki tarafın da süreci hızla tamamlamaya istekli olduğunu ifade etti. Anlaşmanın sonuçlanması halinde Hindistan ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin önemli ölçüde derinleşmesi bekleniyor.

AB ile Hindistan arasında uzun süredir devam eden müzakereler, pazar erişimi, tarifeler ve düzenleyici çerçeve gibi başlıklara odaklanıyor. Taraflar, anlaşmanın ekonomik ilişkileri güçlendirmesinin yanı sıra küresel ticarette artan belirsizliklere karşı stratejik bir adım olacağını değerlendiriyor.