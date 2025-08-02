Hindistan ABD iplerini geren iddia!' Hindistan Rusya'dan petrol alımına devam edecek'

New York Times'ın (NYT), iki üst düzey Hintli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ihraç politikasında bir değişiklik olmayacağı iddia edildi.

Trump'ın "tehdidine" rağmen Yeni Delhi yönetiminin petrol şirketlerine Rusya'dan ithalatı azaltmaları için "herhangi bir talimat vermediğini" ileri süren yetkililer, bu tür tedarik anlaşmalarının "bir gecede kısılması zor olan uzun vadeli sözleşmeler ve lojistik düzenlemeleri içerdiğini" vurguladı.

Haberde, Hindistan'ın eski Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı ve eski Moskova Büyükelçisi Pankaj Saran'ın konuya ilişkin ifadelerine de yer verildi.

Saran, "Aklımızda tutmamız gereken bir diğer şey de, Hindistan (Rusya'dan petrol alımını) sıfıra indirse bile Çin'in bunu yapmayacağıdır. Rusya'nın Çin'e ucuz fiyatlarla satış yaptığı ve bundan nihai olarak Çin'in faydalandığı tuhaf bir durumla karşı karşıya kalacağız." dedi.

Hindistan iç ekonomisinin petrol fiyatlarına "duyarlı olduğunu" hatırlatan Saran, "Sadece çeşitli ithalat kaynaklarına değil, aynı zamanda en ucuz olana da sahip olmanız gerekiyor. Bu, bir bakıma ulusal güvenlik zorunluluğudur." ifadelerini kullandı.

- Hindistan'a tarifeye ilaveten "ceza"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ile Çin'in Rusya'dan en çok enerji ithalatı yapan ülkeler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Hindistan 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan'ın silah ithalatını da önemli oranda Rusya'dan karşıladığına işaret eden Trump, "Ayrıca, Çin'le birlikte Rusya'nın enerji kaynaklarının en büyük alıcıları arasında yer alıyor. Tüm bunlar iyi değil." paylaşımında bulunmuştu.

Trump, söz konusu gerekçelerden ötürü Hindistan'ın tarifeye ilaveten "ceza ödeyeceğini" de ifade etmişti.

Başkan Trump, Hindistan ile dost ve müttefik iki ülke olduklarını ancak bu ülkenin ticari anlamda kendilerine adil davranmadığını savunmuştu.

Pakistan ile petrol rezervlerini geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzalandığını açıklayan Trump, "Pakistan ile bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma kapsamında ABD ile Pakistan, onların devasa petrol rezervlerini geliştirmek için birlikte çalışacak. Bu ortaklığı yönetecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki bir gün (Pakistan) Hindistan'a petrol satar." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 Hint kurumuna İran ile ticaret yaptıkları gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı açıklanmıştı.