Hindistan altyapı üretiminde güçlü yükseliş: Sanayide çarklar hızlanıyor mu?

Eylül ayındaki yukarı yönlü ivmenin ana sürükleyicisi enerji ve madencilik grubundaki güçlü performans oldu. Elektrik üretimi, ağustostaki %13,1’lik yüksek bazın ardından eylülde de %11,4 artarak güçlü seyrini korudu. Petrol türevleri tarafında ise rafineri ürünleri üretimi önceki ayki %5,6’lık artışını belirgin bir ivmeyle %10,3 seviyesine taşıdı. Madencilik kalemlerinde de baz etkisi ve operasyonel toparlanma dikkat çekti; ağustosta %3,8 daralan kömür üretimi eylülde %10,7 büyümeye geçerken, demir cevheri üretimi artışı %5,5’ten %18,4’e fırladı.

Ağır sanayide pozitif seyir sürerken hidrokarbon grubu geriledi

Sınai üretimdeki hareketliliğin ve inşaat faaliyetlerinin doğrudan göstergesi kabul edilen çelik üretimi, ağustostaki %3,5’lik genişlemesini eylülde %4,9’a yükseltti. Çimento üretimi ise %9,8 ile yüksek büyüme patikasındaki seyrini sürdürdü. Öte yandan, nihai endeks çıktısını baskılayan temel faktör hidrokarbon ve tarımsal girdi kalemlerindeki daralma oldu. Eylülde ham petrol üretimi %1,4, doğal gaz üretimi %4,6 ve gübre üretimi %11,7 oranında gerileyerek bileşik endeksteki daha yüksek bir marjinal artışı sınırladı.

Mali yılın ilk yarısında öne çıkan makro görünüm

2022-23 baz yılı serisiyle güncellenen endeks verileri, nisan-eylül dönemini kapsayan altı aylık süreçte altyapı üretiminde kayda değer bir ivmelenmeye işaret etti. Hindistan’da altyapı üretimi söz konusu dönemde kümülatif olarak %5,1 oranında büyüme kaydetti. Bu tablo, bir önceki mali yılın aynı döneminde gerçekleşen %2,5’lik büyüme oranının belirgin şekilde üzerinde bir üretim performansına ulaşıldığını gösterdi. Yılın ilk yarısında elde edilen bu güçlü genişleme, hükümetin kamusal altyapı harcamalarına verdiği stratejik önceliğin ve sınai kapasite kullanımındaki kademeli artışın reel ekonomiye olumlu yansıdığını ortaya koyuyor. Özellikle temel imalat girdilerinde yakalanan bu yükseliş trendi, önümüzdeki dönemde genel sanayi üretimi endeksini doğrudan destekleyebilecek nitelikte bir zemin hazırlıyor. Ancak büyümenin sürdürülebilirliği açısından, hidrokarbon grubundaki arz kısıtlarının aşılması ve tarımsal girdi tarafındaki gerilemenin dengelenmesi kritik bir zorunluluk olarak öne çıkıyor.