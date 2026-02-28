Hindistan: Asya’nın çekim merkezi mi, kırılgan dev mi?

Hindistan ekonomisi, 2025’in son çeyreğinde %7,8 büyüme kaydederek küresel ölçekte öne çıkan performansını sürdürdü. Güçlü iç talep ve hizmet sektöründeki genişleme, ülkeyi Asya’nın ekonomik çekim merkezi haline getiriyor.

Buna karşın bazı göstergeler, ekonominin kırılgan yönlerini de ortaya koyuyor. Kamu harcamaları ve özel yatırımlardaki yavaşlama, büyüme oranının beklenenden düşük gerçekleşmesine yol açtı. Küresel talep dalgalanmaları ve ticaret ilişkilerindeki belirsizlikler ise ekonominin önümüzdeki dönemdeki seyrini şekillendirecek kritik faktörler arasında yer alıyor.

Hindistan Merkez Bankası (RBI) , enflasyonu kontrol altında tutarken kredi ve yatırım dengesini yönetmeye çalışıyor. Bu politika, ekonomik istikrarı desteklese de büyümenin sürdürülebilirliği için uzun vadeli yapısal adımların gerekliliğini ortaya koyuyor.

Uluslararası piyasalarda Hindistan’ın yükselen ekonomik performansı, özellikle Asya’da yatırım ve iş fırsatlarını artırırken, küresel risklerin etkisi büyüme görünümünü hâlen belirsiz kılıyor. Ekonominin güçlü yönleri, kırılganlıklarla dengeleniyor; bu da Hindistan’ı hem çekim merkezi hem potansiyel kırılgan dev olarak tanımlıyor.