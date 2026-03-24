Hindistan ekonomisinde ivme kaybı: Dev ekonomi ritmini mi yitiriyor?

Hindistan ekonomisi, pandemi sonrası sergilediği güçlü yükselişin ardından büyüme hızında belirgin bir yavaşlama evresine girdi. Yayımlanan son gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri, büyüme oranının 2022 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en zayıf performansa gerilediğini belgeledi. Yüzde 7,8 seviyelerinde gerçekleşen bu oran, küresel ortalamanın üzerinde kalsa da Hindistan’ın kendi ekonomik hedefleri açısından ivme kaybı olarak değerlendiriliyor.

İç tüketim ve sanayi üretiminde gerileme

Ekonomideki bu yavaşlamanın temelinde, Hindistan’ın büyüme motoru olan iç tüketimdeki iştahsızlık yatıyor. Gıda enflasyonu ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar hanehalkı harcanabilir gelirini baskılarken, özellikle şehirlerdeki talep son iki yılın en sönük dönemine girdi. İmalat cephesinde ise mart ayı öncü verileri, sanayi üretimindeki artış hızının ivme kaybettiğini ve fabrikaların yeni siparişler noktasında temkinli bir sürece geçtiğini gösteriyor.

Küresel tedarik zinciri ve maliyet baskısı

Söz konusu tablonun oluşmasında iç faktörlerin yanı sıra küresel ticaret rotalarındaki bozulma ve lojistik maliyetlerin son iki buçuk yılın zirvesine tırmanması da etkili oldu. Hindistan’ın dış ticaret kanalları bu maliyet artışlarından doğrudan etkilenirken, girdi fiyatlarındaki yükseliş şirketlerin yatırım kararlarını nisan ayı sonrasına ertelemesine yol açtı. Bu durum, piyasalardaki büyüme beklentilerinin de aşağı yönlü revize edilmesine neden oldu.

Ekonomi yönetimi için kritik eşik

Mart ayı itibarıyla netleşen bu rakamlar, Hindistan’ın yıllık büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için nisan ayından itibaren yeni teşvik paketlerinin veya para politikasında esnemenin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. İç talepte beklenen canlanma sağlanamadığı ve maliyet enflasyonu kontrol altına alınamadığı takdirde, Hindistan ekonomisinin yılın geri kalanında büyüme hedeflerinin gerisinde kalma riski masadaki yerini koruyor.