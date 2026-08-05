Hindistan ekonomisinde soğuma derinleşti: Bileşik PMI son 3 yılın en düşük seviyesinde

Hindistan özel sektörünün ekonomik aktivitesindeki soğuma eğilimi temmuz ayında belirginleşti. Küresel finans kuruluşlarından HSBC tarafından yayımlanan ve piyasaların yakından takip ettiği Temmuz 2026 dönemi Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) kesinleşmiş verileri 54,3 seviyesinde netleşerek öncü tahminleri doğruladı. Bir önceki ay 57,1 seviyesinde bulunan endeksin bu denli sert bir gerileme kaydetmesi, ülkedeki büyüme ivmesinin ne denli hız kaybettiğini gözler önüne serdi. Söz konusu veri, ekonomik aktivitelerde Mart 2022 tarihinden bu yana kaydedilen en düşük düzeye işaret etti.

Endeksteki bu yavaşlamanın arkasında temel olarak hizmet sektöründeki belirgin frenleme yatıyor. Ülke ekonomisinin omurgasını oluşturan ve iç talep dinamiklerini doğrudan etkileyen hizmet faaliyetlerindeki büyüme hızı ivme kaybederken, imalat sektöründe kaydedilen sınırlı üretim artışı genel tablodaki bu soğumayı telafi etmekte yetersiz kaldı. Küresel ekonomik konjonktürdeki belirsizliklerin ve iç pazardaki maliyet baskılarının sektörel yayılımı yavaşlattığı vurgulanıyor.

İstihdam artışını sürdürürken girdi maliyetleri geriledi

Genel ekonomik aktivitede ve büyüme hızında bu çapta bir yavaşlama kaydedilmesine rağmen, verinin alt kalemlerinde dikkat çekici ve zıt yönlü dinamiklerin yer alması gözlerden kaçmadı. Ekonomik soğumaya ve daralan faaliyet alanlarına karşın şirketlerin işe alım iştahını koruduğu ve istihdam artışının son 3 ayın en güçlü seviyesine ulaştığı görüldü. İş dünyasının geleceğe yönelik operasyonel hazırlıklarını sürdürdüğü bu durum, istihdam piyasasının direncini koruduğunu kanıtladı. Diğer taraftan, enflasyon cephesinde son dönemin en olumlu sinyallerinden biri alındı; şirketlerin hammadde ve ara malı tedarikinde karşılaştığı girdi maliyetlerindeki artış hızı yavaşlayarak son 6 ayın en düşük düzeyine geriledi ve üreticilere bir nebze olsun nefes aldırdı.