Hindistan enerji devleri için yükseliş sinyali: Jefferies finansal görünümü revize etti

Küresel enerji piyasalarında Brent petrolün varil fiyatının 83 dolar bandına çekilmesi, ham petrol ihtiyacının çok büyük bir kısmını ithalatla karşılayan Hindistan pazarında maliyet baskısını hafifletti. Şubat ayından bu yana deniz taşımacılığı ve navlun maliyetlerinin ikiye katlanmasına rağmen, rafinerilerin işleme marjlarının varil başına 20 dolar gibi oldukça dirençli bir seviyede kalmayı başardığı görülüyor. Bu makroekonomik denge, Hindistanlı enerji devlerinin operasyonel giderlerini yönetmesini kolaylaştırırken, kamuya ait petrol pazarlama şirketlerinin bilançolarında da nakit akışı esnekliği sağlıyor.

Litre başına karlılıkta tarihi normların üzerine çıkılacak

Ham petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde yatay seyretmesi ve rafineri kapasitelerinin tam randımana ulaşması durumunda ürün karlılıklarında ciddi bir sıçrama yaşanacak. Geçmiş dönemlerde litre başına ortalama 3,5 ila 4 rupi seviyesinde seyreden pazarlama marjlarının, yeni dönemde benzinde 5 rupiye, dizelde ise 8 rupiye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu yüksek marj senaryosunun önündeki en büyük risk unsurunu ise hükümetin karlılığı törpülemek adına yapabileceği olası bir Özel Tüketim Vergisi artışı veya müdahale hamlesi oluşturuyor.

Enerji hisselerinde hedef fiyatlar yukarı çekildi

Raporda, Hindistan petrol pazarındaki dev oyuncular masaya yatırılarak yatırımcılar için öne çıkan hisse senedi önerileri ve büyüme potansiyelleri de paylaşıldı. Yüzde 25 seviyesindeki güçlü özsermaye karlılığı ve cazip çarpanlarıyla Bharat Petroleum (BPCL) sektörün en gözde şirketi olarak konumlanırken, kurum bu hisse için yüzde 37 yükseliş potansiyeli öngörüyor. Tarihsel piyasa değerlemesinin oldukça altında işlem gören Indian Oil Corp (IOCL) için yüzde 24'lük bir yukarı yönlü hareket alanı hedeflenirken; Hindustan Petroleum (HPCL) ise yeni projelerin getirdiği kazanç riskleri sebebiyle listede daha temkinli yaklaşılan varlık olarak öne çıkıyor.