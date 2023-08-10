Hindistan faizde sürpriz yapmadı

Hindistan Merkez Bankası (RBI) piyasa beklentilerine paralel hareket ederek bu ay da faiz oranını değiştirmedi.

RBI, gösterge konumdaki repo faiz oranını 6,50'de tuttu. Ekonomistler de faizin yüzde 6,50'de kalmasını bekliyorlardı.

RBI'dan 3 ve dışarından 3 üyenin oluşturduğu Hindistan Politikası Komitesi'nin 5 üyesi faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandı.

Hindistan MB Başkanı Shaktikanta Das yaptığı açıklamada, zayıf dış şartlara rağmen ekonominin ivmesini tutturacağını, yurt içi ekonomik faaliyetin iyi durumda olduğunu belirtti.

Das, enflasyonu yüzde 4 hedefine getirmek için kararlılıklarını ifade etti.

Hindistan'da tüketici fiyatları yüzde 4,81 seviyesinde bulunuyor.