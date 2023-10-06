Hindistan faize dokunmadı

Hindistan Merkez Bankası (RBI) piyasa beklentilerine paralel hareket ederek üst üste dördüncü toplantısında da faiz oranını değiştirmedi.

RBI, gösterge konumdaki repo faiz oranını 6,50'de tuttu. Ekonomistler de faizin yüzde 6,50'de kalmasını bekliyorlardı.

RBI'dan üç ve dışarından üç üyenin oluşturduğu Hindistan Politikası Komitesi'nin 5 üyesi faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandı.

Hindistan MB Başkanı Shaktikanta Das yaptığı açıklamada, RBI'nin aynı zamanda ekonomik büyümeyi desteklemeyi sürdürürken enflasyonun kademeli olarak komitenin hedefiyle uyumlu olmasını sağlamak için "genişlemeci politikaların geri çekilmesi" yönündeki politika duruşunu da sürdürdüğünü söyledi.

Das, enflasyonu yüzde 4 hedefine getirmek için kararlılıklarını ifade etti.

Hindistan'da tüketici fiyatları en son Ağustos ayında yüzde 7,0 seviyesinde geldi.