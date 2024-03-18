Hindistan gözünü çip sektörüne dikti 

Küresel çip sektöründe dengelerin hızla değiştiği bir dönemde Hindistan da sektörün en büyük üreticilerinden biri olmak istiyor.

CNBC’ye konuşan Hindistan Elektronik, Bilişim Teknolojileri, Demir Yolları ve İletişim Bakanı Ashwini Vaishnaw, çip sektörünün mevcut küresel tedarik zincirlerinin aşırı karmaşık olduğunu belirterek, “Gelecek beş yılda dünyanın en büyük beş çip üreticisi ülkesi arasında olacağımızı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

2023 sonu itibariyle küresel çip üretim kapasitesinin yüzde 46’sı ABD-Çin arasında önemli bir gerilim konusu olan Tayvan’da. İkinci sırada yüzde 26 pay ile Batılı ekonomilerin çip alanında bağımsızlaşmaya çalıştığı Çin geliyor. TrendForce verilerine göre yüzde 12 ile Güney Kore, yüzde 6 ile ABD ve yüzde 2 ile Japonya en büyük 5 üretici arasındaki diğer ülkeler.

21 milyar dolarlık çip yatırım önerileri değerlendiriliyor

Şu anda hükümetin toplam 21 milyar dolarlık çip yatırım önerilerini değerlendirmekte olduğunu belirten Bakan Vaishnaw “Bazıları buna ‘friendshoring’ dese de, ben buna ‘trustshoring’ (güvendiğine yaklaşma) diyorum, çünkü Hindistan’a küresel çapta güven duyuluyor.” diye konuştu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin geçen hafta üç farklı çip tesisinin açılışını gerçekleştirmesi, Hindistan’ın bu hedeflerini destekler nitelikte. Bu yeni tesislerden biri Tayvanlı Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp ile Hintli Tata Electronics’in joint venture girişimi. Ayrıca ABD’li çip devi Qualcomm da perşembe günü Hindistan’ın Chennai kentinde yeni bir tasarım merkezini faliyete açmıştı. Tesis kablosuz teknoloji tasarımına odaklanıyor ve ülkede 1.600 yeni istihdam yaratacak.

Apple’ın tedarikçisi Foxconn da kasım ayında Hindistan’a 1,5 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.