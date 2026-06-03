Hindistan Hizmet PMI verilerinde güçlü ivme: Sektörel genişleme son 6 ayın zirvesinde

Dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomilerinden biri olan Hindistan’da, ekonomik faaliyetlerin omurgasını oluşturan hizmet sektörü son ayların en güçlü yükselişini kaydetti. S&P Global tarafından derlenen ve HSBC India sponsorluğunda açıklanan Mayıs ayına ait Hizmet Sektörü Satın Ama Yöneticileri Endeksi (PMI), iç talepteki canlanmayla birlikte keskin bir artış gösterdi.

Verilere göre, nisanda 58,8 seviyesinde gerçekleşen Hizmet PMI endeksi, mayısta 59,8 puan değerine tırmandı. Ön tahminlerin oldukça üzerinde gelen bu nihai veri, ülkede hizmet üretiminin son 6 ayın en yüksek hızında genişlediğini ortaya koydu. Sektörde büyüme ile daralmayı birbirinden ayıran 50 puanlık eşik değerinin üzerinde kalma geleneği ise 2021 yılının ortalarından bu yana kesintisiz olarak devam ediyor.

İç talep büyümenin lokomotifi oldu

Hizmet sektöründeki bu ivmelenmenin arkasındaki ana itici güç, Hindistan'ın güçlü iç tüketim dinamikleri oldu. Özellikle e-ticaret platformları, dijital çözümler, eğlence sektörü ve bilgi teknolojileri (IT) alanında yeni iş hacimleri rekor seviyelere ulaştı. Yeni Siparişler Endeksi, son 6 ayın en yüksek seviyesini test ederken, yerel tüketicilerin harcama iştahının imalat sektöründeki kısmi yavaşlamayı dengeleyen bir tampon vazifesi gördüğü net bir şekilde anlaşılıyor.

Buna karşın, küresel pazarlardaki jeopolitik gerilimler ve ticaret anlaşmalarına dair belirsizlikler dış talebi baskılamaya devam ediyor. Yabancı ülkelerden gelen talep Mayıs ayında bir miktar toparlanma gösterse de, ihracat siparişlerindeki büyüme geçmiş dönem ortalamalarına kıyasla daha sınırlı ve temkinli bir seyir izledi.

Maliyet baskıları azalıyor, istihdam destekleniyor

Mevcut tablo, veri odaklı incelendiğinde enflasyon tarafında da rahatlatıcı sinyaller veriyor. Hizmet şirketlerinin girdi maliyetlerindeki artış hızı üst üste ikinci ayda da yavaşlayarak son dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Girdi maliyetlerinin hafiflemesi, firmaların müşterilerine sunduğu nihai hizmet fiyatlarındaki artışı da törpüledi ve satış fiyatları endeksi Ocak ayından bu yana görülen en zayıf yükselişi kaydetti. Enflasyon baskılarının hafiflemesi, Hindistan Merkez Bankası’nın (RBI) önümüzdeki süreçte faiz indirimi adımları atabileceğine yönelik piyasa beklentilerini doğrudan kuvvetlendiriyor.

Artan iş hacimleri istihdam piyasasına da olumlu yansıdı. Ankete katılan hizmet firmaları, operasyonel kapasitelerini artırmak ve iş birikimlerinin önüne geçmek adına yeni personel alımlarına devam etti. Mayıs ayındaki istihdam artış hızı, son bir yılın en yüksek ikinci seviyesine yerleşti.

Özel sektörün genelinde canlanma hakim

Hizmet sektöründeki bu dikkate değer toparlanma, imalat sanayisi verileriyle birleştiğinde genel özel sektörün de vites büyüttüğünü gösteriyor. Hem imalat hem de hizmet aktivitelerinin ortak ağırlığıyla hesaplanan HSBC Hindistan Bileşik PMI Endeksi, nisandaki 58,2 seviyesinden mayısta 59,3 puana yükselerek son 6 ayın en yüksek zirvesine ulaştı.

Küresel rekabet ve bölgesel riskler nedeniyle şirketlerin geleceğe yönelik 12 aylık iyimserlik beklentilerinde hafif bir gerileme yaşansa da, Hindistan’ın iç pazar gücü sayesinde küresel ekonomik çalkantılara karşı dirençli kaldığı somut rakamlarla doğrulanıyor.

RBI politika faizinde 'bekle-gör' stratejisi öngörülüyor

Sektördeki güçlü büyüme ve maliyet enflasyonundaki nispi yavaşlama, Hindistan Merkez Bankası’nın (RBI) para politikası projeksiyonlarını da doğrudan etkiliyor. Girdi maliyetleri düşüş eğiliminde olsa da, Orta Doğu kaynaklı enerji şokları, ulusal para birimi rupi üzerindeki baskılar ve zayıf muson tahminleri enflasyon riskini masada tutuyor.

Piyasa konsensüsü, RBI’ın %5,25 seviyesindeki politika faizini mevcut toplantıda sabit tutacağı yönünde birleşiyor. Güçlü gelen PMI verileri Hindistan Merkez Bankası'na ekonomik büyümeyi feda etmeden enflasyonla mücadele etme alanı tanırken, sıkı duruşun korunması ve olası bir erken faiz indirimi yerine 'şahin duruşla beklemeye geçme' stratejisinin öne çıkması bekleniyor.