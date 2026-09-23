Hindistan imalatında eylülde sert toparlanma

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Eylül ayındaki artışın arkasında üretim ve yeni siparişler var. Her iki kalemde de büyüme hızlandı ve sektörün genel ivmesini yukarı çekti.

Şirketler özellikle iç pazardaki toparlanmaya dikkat çekti. İç talepteki canlanma doğrudan üretim hacmine yansıdı.

Dış siparişlerde dört bölge öne çıktı

İç pazarın yanında dış talep de güçlendi. Yeni ihracat siparişleri bir önceki aya göre daha hızlı arttı.

Talep artışının kaynakları Brezilya, Avrupa, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD olarak sıralandı. Bu dört pazardan gelen siparişler imalatçılara ek destek verdi.

Stoklarda yılların zirvesi görüldü

Firmalar artan siparişlere yanıt vermek için alımları artırdı. Tedarik sürelerinin kısalması da operasyonları rahatlattı.

Bu tabloda girdi stokları şubattan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Mamul stoklarında ise 11,5 yılın zirvesine çıkıldı.

Maliyetler yeniden baskı kuruyor

Olumlu görünüme rağmen maliyet tarafında baskı arttı. Girdi maliyetlerindeki yükseliş eylülde hız kazandı. Elektrik ekipmanları, gıda ve yakıt kalemleri öne çıktı.

Buna ek olarak metal, ilaç hammaddeleri ve teknoloji girdilerinde de fiyat artışları izlendi. Artan girdi maliyetleri fabrika çıkış fiyatlarına da yansıdı.

Maliyet artışına karşın üreticilerin önümüzdeki döneme dair beklentileri eylülde güçlendi.