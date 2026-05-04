Hindistan imalatında zayıf toparlanma

Hindistan imalat sektöründe nisan ayında yeni siparişler ve üretim tarafında ılımlı toparlanma kaydedildi. Ancak büyüme hızlarının 2022'den bu yana görülen en zayıf ikinci seviyede kalmaya devam ettiği belirtildi. İhracat siparişleri ise öne çıkan güçlü alanlardan biri oldu ve şirketler, geçen yıl eylülden bu yana en hızlı artışı bildirdi.

HSBC Hindistan İmalat PMI verisi, mart ayındaki 53,9 seviyesinden nisanda 54,7'ye yükselerek sektörde büyümenin sürdüğüne işaret etti. Buna karşın endeks, son dört yıla yakın dönemde faaliyet koşullarındaki ikinci en yavaş iyileşmeyi yansıttı.

Şirketler, Orta Doğu'daki savaşın enflasyonist baskıları artırmaya devam ettiğini belirtirken, girdi maliyetleri son 44 ayın en hızlı artışını kaydetti. Nihai ürün fiyatlarındaki artış ise son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Veriler, maliyet baskılarının üretici fiyatlarına daha güçlü yansımaya başladığını ortaya koydu.