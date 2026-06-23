Hindistan Merkez Bankası döviz müdahaleleriyle rupideki değer kaybını durdurabilecek mi?

Küresel finans piyasalarında nisan ayı boyunca esen güçlü dolar rüzgarı, gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte Hindistan rupisini de tarihi dip seviyelere doğru sürükledi. Ulusal para biriminin kontrolsüz bir şekilde değer kaybetmesini ve bunun yerel enflasyonu tetiklemesini engellemek isteyen Hindistan Merkez Bankası (RBI), piyasalara doğrudan likidite enjekte etme kararı aldı. Resmi verilere göre banka, nisan ayında spot piyasadan toplam 12,34 milyar dolarlık döviz satın alırken, rupiyi savunmak adına tam 21,28 milyar dolarlık devasa bir döviz satışı gerçekleştirdi ve böylece ayı net 8,94 milyar dolarlık döviz azalışıyla kapattı.

Küresel dolar rüzgarı ve gelişmekte olan piyasaların direnci

Amerikan ekonomisinden gelen güçlü istihdam ve yapışkan enflasyon verileri, küresel finans arenasında taşları yerinden oynatırken dolar endeksini son ayların en yüksek seviyelerine taşıdı. Bu durum, aralarında Hindistan’ın da bulunduğu gelişmekte olan piyasalardan ciddi bir sıcak para çıkışını tetikleyerek yerel para birimleri üzerinde devasa bir amortisman baskısı oluşturdu. Rupinin Amerikan doları karşısında kontrolsüz bir devalüasyon sarmalına girmesi, ithal girdi maliyetlerini doğrudan artıracağı için ülke içindeki enflasyonist beklentileri de kökten bozma riski taşıyor. Tam da bu kritik eşikte devreye giren RBI, serbest piyasa kurallarına doğrudan müdahale etmekten çekinmeyerek rupinin taban fiyatını sabitlemek ve spekülatif atakların önünü kesmek adına elindeki en güçlü enstrümanı, yani nakit dolar rezervlerini sahaya sürmekten başka bir seçenek bulamadı.

Rezervlerdeki erime ve sürdürülebilirlik riski

RBI’ın döviz piyasasına yaptığı bu milyar dolarlık doğrudan müdahaleler, ülkenin güçlü döviz rezerv kalkanında da kaçınılmaz olarak gedikler açıyor. Nisan ayındaki bu yoğun döviz çıkışı ve yabancı portföy yatırımlarının Hindistan hisse senedi piyasalarından kaçması, rezervlerin rekor seviyelerden gerilemesine neden oldu. Hindistan'ın mevcut rezerv büyüklüğü hâlâ dış şoklara karşı yeterli bir koruma sağlasa da küresel sermaye akışlarındaki tersine dönüşün devam etmesi durumunda, bu tarz agresif satışların ne kadar süre daha sürdürülebileceği büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Rezervlerin kalıcı olarak erimesi, ülkenin dış borç çevrim katsayılarını ve uluslararası kredi notu görünümünü de orta vadede olumsuz etkileyebilecek bir potansiyel barındırıyor.

Küresel faiz kıskacı ve rupinin geleceği

Rupi üzerindeki baskının ana kaynağı, ABD ekonomisinin dirençli duruşu ve buna bağlı olarak Amerikan tahvil faizlerinin cazibesini koruması olarak öne çıkıyor. Küresel yatırımcıların yüksek getiri arayışıyla gelişmekte olan piyasalardan çıkıp güvenli liman olan dolara yönelmesi, RBI’ın işini zorlaştıran temel makroekonomik faktördür. Bankanın faiz koridorunu mevcut seviyelerde tutarak para birimini savunmaya çalışması iç ekonomik büyümeyi baskılama riski barındırırken, temmuz ve eylül aylarında küresel merkez bankalarından gelecek yeni hamleler Hindistan’ın döviz politikasının sınırlarını yeniden çizecek. Yüksek borçlanma maliyetleri altında ezilen yerel sanayici, bir yandan kur şokuna karşı korunmaya çalışırken diğer yandan büyüme oranlarındaki ivme kaybıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

İthal enflasyon tehdidi ve ticaret dengesi

Hindistan, enerji ihtiyacının ve ham petrol tüketiminin çok büyük bir kısmını dışarıdan tedarik eden, yani yapısal olarak dışa bağımlı bir ekonomik modele sahip bulunuyor. Dolayısıyla rupide yaşanacak her puanlık değer kaybı, enerji faturasına doğrudan ek maliyet olarak yansıyor ve çarpan etkisiyle tüm yerel üretim maliyetlerini yukarı çekiyor. RBI'ın spot piyasada gerçekleştirdiği bu devasa dolar satışları, sadece para biriminin itibarını korumayı değil, aynı zamanda ülkeyi ölümcül bir ‘ithal enflasyon’ sarmalından korumayı da amaçlıyor. Cari açığın finansman kalitesinin düştüğü ve dış ticaret dengesinin alarm verdiği bu dönemde, kur istikrarının sağlanamaması durumunda makroekonomik dengelerin toparlanması çok daha uzun ve sancılı bir sürece yayılabilir.