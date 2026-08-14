Hindistan Merkez Bankası döviz swap programını erken kapatma kararı aldı

Hindistan Merkez Bankası tarafından finansal piyasalardaki nakit dengesini korumak amacıyla yürütülen indirimli döviz swap uygulaması, cuma günü yapılan resmi açıklamayla sonlandırıldı. Kısa sürede 50 milyar dolar barajını aşan bir sermaye girişine sahne olan programın bir ay erken kapatılması, bankacılık rezervlerindeki doygunluğu ortaya koyuyor.

Hedeflenen rezerv hacmine erken ulaşıldı

Hindistan finansal piyasalarında nakit yönetimini optimize etmek ve bankacılık sisteminin döviz rezervlerini tahkim etmek amacıyla devreye alınan döviz swap programı, amacına beklenenden çok daha hızlı ulaştı. Hindistan Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, finans kuruluşlarının yoğun katılım gösterdiği bu indirimli fonlama mekanizması, planlanan takvimin bir ay önüne geçilerek tamamen kapatılıyor. Küresel sermaye akışlarındaki dalgalanmalara karşı iç piyasayı koruma kalkanı olarak kurgulanan bu stratejik hamle, çok kısa bir sürede 50 milyar dolardan fazla dış kaynağı ülke ekonomisine kazandırmayı başardı. Söz konusu sermaye akışının hedeflenen eşikleri hızla aşması, para otoritesinin acil durum genişleme politikalarını sonlandırarak bilanço küçültme ve piyasayı kendi dinamiklerine bırakma sürecini de doğrudan öne çekti. Finansal mimarideki bu hızlı kaynak birikimi, makroekonomik istikrar adımlarının beklenenden daha verimli sonuçlar verdiğini gösteriyor.

Piyasada oluşan likidite dengesi ve kapanış kararı

Programın erken sonlandırılması, Hindistan bankacılık sektöründeki yabancı para hacminin istenen güvenli seviyelere ulaştığına işaret ediyor. Kaydedilen yüksek giriş miktarının ardından piyasadaki fonlama maliyetlerinin dengelenmesi, merkez bankasının müdahale alanını daraltarak normalleşme adımlarını hızlandırdı. Maliye çevrelerinde, rezerv akışının istikrara kavuşmasıyla birlikte bu tarz destekleyici acil durum mekanizmalarının erken kapatılmasının, rupi üzerindeki volatiliteyi azaltacağı öngörülüyor. Önümüzdeki süreçte piyasa dengesinin standart açık piyasa işlemleriyle izlenmeye devam edileceği belirtiliyor.