Hindistan Merkez Bankası faize dokunmadı

RBI Para Politikası Kurulu, politika repo oranını %5,50 seviyesinde tuttu. RBI Başkanı Sanjay Malhotra,Para Politikası Kurulu'nun (MPC) politika faizini mevcut seviyelerde tutma kararının oybirliğiyle alındığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rus petrolü alımlarına devam etmesi nedeniyle, Hindistan'dan yapılan ithalatlara uygulanan gümrük vergisini önümüzdeki 24 saat içinde mevcut %25 oranından "çok önemli ölçüde" artıracağını söyledi.

RBI Başkanı, daha önceki para politikası kararlarının etkilerinin hala devam ettiğini ve bu durumun kurulun değerlendirmelerinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Malhotra, manşet enflasyonun düşük seyrettiğini ancak bu düşüşün büyük ölçüde değişken gıda fiyatlarından kaynaklandığını vurguladı. Öte yandan, gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonun istikrarlı seyrini koruduğu bildirildi.

Enflasyonun, cari mali yılın son çeyreğinden itibaren yükselişe geçmesinin beklendiği de dile getiren Başkan, ekonomik büyüme cephesinde, mevcut durumun sağlam olduğunu, ancak hedeflenen seviyelerin altında kaldığını ifade etti.

Başkan ayrıca, uluslararası ticaret tarifelerindeki belirsizliklerin hala devam ettiğini ve bu durumun küresel ekonomideki seyrini etkileyebileceğini söyledi.

Altı üyeli Para Politikası Kurulu, kararı oybirliğiyle aldı.