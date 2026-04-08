Hindistan Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası (RBI) temel politika faiz oranını piyasa beklentilerine paralel olarak %5,25 seviyesinde sabit tuttu.

RBI Başkanı Sanjay Malhotra, faiz kararının ardından yaptığı değerlendirmelerde, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığını belirtti. Çekirdek enflasyon baskılarının zayıf kaldığını söyleyen Başkan, Batı Asya’daki çatışmanın büyümeyi engelleme ihtimaline dikkat çekti. Hükümetin ihracatı ve tedarik zincirini korumak için aldığı önlemlerin çatışmanın olumsuz etkilerini hafifleteceğini ifade etti.

Başkan, Hindistan ekonomisinin temellerinin daha güçlü bir zeminde olduğunu ve şoklara karşı direnç gösterebilecek durumda bulunduğunu vurguladı. Risklerin dengeli şekilde değerlendirildiğini ve dikkatle izlendiklerini kaydetti.

Yüksek seyreden ham petrol fiyatlarının enflasyonu artırabileceğini ve cari açığı genişletebileceğini belirten RBI Başkanı, artan belirsizlik, riskten kaçış ve güvenli liman talebinin ekonomik faaliyetleri etkileyebileceğini söyledi. Küresel finansal piyasalardan gelebilecek olumsuz yansımaların borçlanma maliyetlerini yükseltebileceğini, ilk arz şoklarının ise orta vadede talep şokuna dönüşebileceğini dile getirdi.

Başkan ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler nedeniyle enerji ve emtia fiyatlarının yüksek seyrinin bu yıl büyümeyi olumsuz etkilemesinin muhtemel olduğunu ifade etti.