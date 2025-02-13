  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Hindistan Merkez Bankası için faiz tahmini
Takip Et

Hindistan Merkez Bankası için faiz tahmini

BofAS Hindistan analisti Rahul Bajoria, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) Nisan ayında faiz oranlarını bir kez daha 25 baz puan düşürmesinin muhtemel olduğunu düşünüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hindistan Merkez Bankası için faiz tahmini
Takip Et

Ekonomist yayımladığı bir notta, gıda enflasyonunun azalması ve daha zayıf iç ekonomik büyümenin RBI'a faiz oranlarını daha da düşürmesi için alan sağladığını, ancak küresel ekonomik gelişmelere bağlı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Bajoria, para politikasının büyümeyi desteklemek için sağlam bir şekilde döndüğünü, RBI için orta vadeli enflasyon tahminlerinin %4 hedefiyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu ve çekirdek TÜFE'nin ılımlı kaldığını ifade etti.

Analist, yıl sonuna kadar gösterge repo oranını %5,50'ye getirmek için 2025'e kadar toplam 75 baz puan ek faiz indirimi bekliyor.

JPMorgan’da işten çıkarmalar başladıJPMorgan’da işten çıkarmalar başladıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Trump’ın çelik ve alüminyum vergileri: En büyük darbeyi hangi ülke alacak?
Trump’ın çelik ve alüminyum vergileri: En büyük darbeyi hangi ülke alacak?
Gazze'de enflasyon bir ayda yüzde 53 geriledi
Gazze'de enflasyon bir ayda yüzde 53 geriledi
Barclays vergi öncesi karını yüzde 24 artırdı
Barclays vergi öncesi karını yüzde 24 artırdı
Çin'den ABD'ye 'Doğru yola dön' çağrısı
Çin'den ABD'ye 'Doğru yola dön' çağrısı
İngiltere ekonomisi son çeyrekte sınırlı büyüdü
İngiltere ekonomisi son çeyrekte sınırlı büyüdü
JPMorgan’da işten çıkarmalar başladı
JPMorgan’da işten çıkarmalar başladı