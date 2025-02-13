Hindistan Merkez Bankası için faiz tahmini

Ekonomist yayımladığı bir notta, gıda enflasyonunun azalması ve daha zayıf iç ekonomik büyümenin RBI'a faiz oranlarını daha da düşürmesi için alan sağladığını, ancak küresel ekonomik gelişmelere bağlı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Bajoria, para politikasının büyümeyi desteklemek için sağlam bir şekilde döndüğünü, RBI için orta vadeli enflasyon tahminlerinin %4 hedefiyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu ve çekirdek TÜFE'nin ılımlı kaldığını ifade etti.

Analist, yıl sonuna kadar gösterge repo oranını %5,50'ye getirmek için 2025'e kadar toplam 75 baz puan ek faiz indirimi bekliyor.