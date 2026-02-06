Hindistan Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası (RBI), Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit tuttu. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilirken, Merkez Bankası mevcut para politikası duruşunun nötr olarak sürdürülmesine karar verdi.

RBI’den yapılan açıklamada, küresel ekonomide dış risklerin son dönemde arttığına dikkat çekildi. Buna karşın, son dönemde imzalanan ticaret anlaşmalarının ekonomik görünüm açısından olumlu bir unsur oluşturduğu ifade edildi. Banka, bu gelişmelerin Hindistan ekonomisinin dayanıklılığını desteklediğini vurguladı.

Enflasyon ve büyümede görünüm olumlu

Merkez Bankası, yakın vadede enflasyon ve büyüme görünümünün genel olarak olumlu seyrettiğini açıkladı. 2026’nın ilk ve ikinci çeyreğine ilişkin tüketici enflasyonu tahminlerinin sınırlı ölçüde yukarı yönlü revize edildiği belirtilirken, bu artışta değerli metallerdeki fiyat hareketlerinin etkili olduğu kaydedildi. Buna rağmen, enflasyonun genel seyrinin ılımlı kalmasının beklendiği ifade edildi.

RBI Başkanı, çekirdek enflasyonun düşük seviyelerde seyretmeye devam ettiğini belirterek, temel fiyat baskılarının sınırlı olduğunu dile getirdi. Para politikasında temkinli yaklaşımın korunacağı mesajı verildi.

Açıklamada ayrıca ekonomik faaliyetlerin önümüzdeki yıl boyunca güçlü kalmasının beklendiği belirtildi. Merkez Bankası, iç talep ve genel ekonomik koşulların büyümeyi desteklemeye devam edeceğini öngördü.