Hindistan Merkez Bankası repo faiz oranını sabit tuttu

Para Politikası Kurulu (MPC), oybirliğiyle faiz oranını ve para politikası duruşunu nötr olarak koruma yönünde karar aldı.

RBI Başkanı Sanjay Malhotra, alınan kararın gerekçesi olarak yurt içi gelişmeler ile hızla değişen küresel ekonomik ortamın Hindistan'daki büyüme-enflasyon dinamiklerini değiştirdiğini ve gümrük vergilerinin ihracatı etkilemesinin beklendiğini belirtti. Malhotra, Hindistan ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini ve enflasyonun ılımlı seyrettiğini, ayrıca GST reformunun enflasyon üzerinde "ayıltıcı bir etki" yaratırken tüketimi artıracağını ifade etti.