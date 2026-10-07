Hindistan Merkez Bankası yaklaşık dört yıl sonra faiz artırdı

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Politika faizi yüzde 5,50'ye yükseldi

RBI'nin altı üyeli Para Politikası Komitesi (MPC), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,50'ye çıkarma kararını oybirliğiyle aldı.

Söz konusu karar, Sanjay Malhotra'nın Aralık 2024'te RBI Başkanlığı görevini devralmasından bu yana gerçekleştirilen ilk faiz artışı oldu.

Para politikasında sıkılaşma sinyali

Komite, politika duruşunu da 4'e karşı 2 oyla “nötr”den “kademeli sıkılaştırma”ya çevirdi.

Bu değişiklik, enflasyon görünümünün daha da bozulması halinde yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceğine işaret etti.

RBI Başkanı Sanjay Malhotra, Mumbai'deki merkez bankasından yayımlanan televizyon açıklamasında, mevcut veriler ışığında enflasyonun ve enflasyon görünümünün geçen yıl olduğu kadar olumlu olmadığını söyledi.

Malhotra, mevcut koşullar altında politika faizinin yeniden ayarlanmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Faiz indirimi kısa vadede gündemde değil

Malhotra, yeni politika duruşunun kısa vadede faiz indirimlerinin gündemde olmadığı anlamına geldiğini belirtti.

Bundan sonraki para politikası adımlarının ise ekonomik koşulların seyrine bağlı olacağını belirten Malhotra, faiz artırımı veya faizlerin sabit tutulmasının değerlendirilebileceğini kaydetti.

Tahvil faizi yükseldi, rupi yatay kaldı

Faiz kararının ardından Hindistan'ın 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan yükselerek yüzde 7,27'ye kadar çıktı.

Rupi ise dolar karşısında büyük ölçüde yatay seyrederek 96,40 seviyesinde işlem gördü.

RBI'nin faiz artışı, yükselen enflasyon ve zayıflayan para birimine karşı daha sıkı bir para politikası uygulanacağının işareti olarak değerlendirildi.