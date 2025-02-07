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Hindistan Merkez Bankası’ndan 5 yıl sonra ilk faiz indirimi!

Hindistan Merkez Bankası, yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez faiz indirdi.

Haber Merkezi
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Hindistan Merkez Bankası’ndan 5 yıl sonra ilk faiz indirimi!
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Hindistan Merkez Bankası (RBI), yaklaşık 5 yıl aranın ardından ilk kez faiz indirimine gitti.

RBI, analistlerin beklentileri doğrultusunda gösterge konumdaki repo faiz oranını yüzde 6,50'den yüzde 6,25'e çekti. Banka, en son 2020 yılının mayıs ayında faizde indirime gitmişti.

RBI'dan üç ve dışarından üç üyenin oluşturduğu Hindistan Politikası Komitesi'nin tamamı faizin indirilmesi yönünde oy kullandı.

RBA Başkanı Sanjay Malhotra, esnek enflasyon hedefleme çerçevesinin ekonomiye iyi hizmet verdiğini söyledi.

Malhotra, "Çerçevenin başlamasından bu yana ortalama enflasyon düşüyor, temel taşlarını daha da geliştirmek için çalışacağız." dedi.

Malhotra, enflasyonu tahmin etmek için daha sağlam modeller geliştireceklerini belirtti.

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