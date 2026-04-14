Hindistan otomotiv sanayisinde Orta Doğu alarmı: Üretim ve lojistik hattı risk altında!

Hindistan otomotiv sektörü, geride bıraktığımız mali yılı rekor satış rakamlarıyla kapatmanın iyimserliğini yaşarken, Orta Doğu kaynaklı yeni bir belirsizlik dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Bölgedeki çatışma riski sadece akaryakıt fiyatlarını değil, otomotiv üretiminin temel yapı taşlarını da tehdit ediyor. Özellikle Hindistan’ın araç ihracatının stratejik bir bölümünün Körfez ülkelerine odaklanmış olması, bölgedeki suların ısınmasının sanayi üzerindeki etkilerini daha da derinleştirme potansiyeli taşıyor.

Üretim süreçlerinde enerji ve ham madde darboğazı

Sanayi üretiminin sürekliliği açısından en büyük risklerden biri, boyama ve metal işleme gibi kritik süreçlerde kullanılan sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tedarikinde yaşanabilecek olası kesintilerdir. Orta Doğu’dan gelen sevkiyat hatlarında yaşanacak herhangi bir aksama, yan sanayi üreticilerinin kapasitelerini doğrudan baskılama riskini barındırıyor. Hükümetin enerji kullanımında hanelere öncelik verme politikası ise sanayi kuruluşlarının sınırlı kaynaklara erişimini zorlaştırarak maliyet artışlarını kaçınılmaz kılıyor.

Konteyner krizi ve küresel lojistik çıkmazı

Lojistik kanadında ise Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz hattındaki güvenlik endişeleri, navlun fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemeye devam ediyor. Hindistan’ın binek araç ihracatının yaklaşık yüzde 25’inin Orta Doğu pazarına yönelmesi, bölgedeki rotaların değişmesiyle birlikte teslimat sürelerinin uzamasına ve operasyonel maliyetlerin katlanmasına yol açıyor. Bu durum, Hindistan üretimi araçların küresel pazarlardaki fiyat rekabetçiliğini zayıflatırken, limanlardaki konteyner birikimlerini de en üst seviyeye taşıyor.

Piyasa belirsizliği ve stratejik dönüşüm zorunluluğu

Artan maliyetlerin nihai satış fiyatlarına yansıması ihtimali, halihazırda faiz oranları ve enflasyonla mücadele eden tüketici kesiminde temkinli bir duruşa neden oluyor. Orta Doğu’daki durumun uzun vadeli bir istikrarsızlığa dönüşmesi, Hindistan otomotiv sektörünün büyüme hedeflerini revize etmesini zorunlu kılabilir. Bu kriz, enerji bağımlılığını azaltmak adına elektrikli araç dönüşümünü stratejik bir zorunluluk olarak daha güçlü bir şekilde gündeme getiriyor.