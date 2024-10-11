Hindistan rupisi rekor düşüş! Tarihi dip seviyeyi gördü

Hindistan rupisi, hisse senetleri ve tahvillerden gelen yabancı çıkışlar ve daha az şahin bir merkez bankasının para birimi üzerinde baskı oluşturmasıyla ilk kez dolar karşısında 84'ü aştı.

Para birimi Cuma günü yüzde 0,1 düşerek 84,0975'lik yeni bir rekor seviyeye geriledi.

Shinhan Bank India başkan yardımcısı Kunal Sodhani, "Bugün 83,98 ve 83,99 seviyelerinde de müdahaleler oldu ancak varlıklardan, özellikle de hisse senetlerinden gelen çıkışlar çok güçlüydü. Bu 84'lük kırılmadan sonra, Hindistan Merkez Bankası'nın müdahalesinin nasıl gerçekleşeceğini izlemek önemli olacak" dedi.

Merkez bankası para birimi istikrarına odaklanırken rupi bu yıl zayıflayarak yeni rekor düşük seviyelere ulaştı ve dar bir aralıkta kaldı.