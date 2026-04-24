Hindistan rupisinde tarihi kan kaybı: Son üç buçuk yılın en sert düşüşü yaşandı

Küresel petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve Orta Doğu’daki jeopolitik kriz, Hindistan rupisini son üç buçuk yılın en büyük haftalık düşüşüne mahkum etti. Dolar karşısında tarihi dip seviyeleri gören Hindistan rupisi, hafta genelinde yaşadığı %1,4'lük değer kaybıyla piyasalarda enerji odaklı bir enflasyon alarmını tetikledi. Yabancı sermaye çıkışlarının hızlandığı bu süreçte, Hindistan Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle yaptığı müdahaleler kurdaki tarihi kan kaybını durdurmaya yetmedi.

Petrol ve cari açık kıskacı

Rupideki bu ani çöküşün temelinde, enerji ithalatına bağımlı Hindistan ekonomisinin küresel petrol şokuna karşı savunmasız kalması yatıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat belirsizlikleri Brent petrolü kritik eşiklerin üzerine taşırken, artan maliyetler Hindistan’ın cari açığını doğrudan büyütüyor. Bu durum, piyasadaki dolar talebini zirveye çıkarırken rupinin manevra alanını daraltıyor. Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçıp güvenli liman arayışına girmesi, Hindistan piyasalarından sermaye çıkışlarını da tetikleyen ana unsur olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda likidite mücadelesi

Hafta boyunca yabancı yatırımcıların hisse senedi ve tahvil piyasalarından milyarlarca dolarlık çıkış yapması, kur üzerindeki satış baskısını adeta bir kartopuna dönüştürdü. Hindistan Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini kullanarak piyasadaki oynaklığı frenleme çabaları, küresel makroekonomik rüzgarın şiddeti karşısında şimdilik kısıtlı bir etki yaratabildi. Mevcut tablo, enerji fiyatlarındaki bu yangın sönmediği sürece rupi üzerindeki baskının mayıs ayı boyunca da hissedilmeye devam edeceğini gösteriyor.