Hindistan rupisinde tarihi kan kaybı: Son üç buçuk yılın en sert düşüşü yaşandı
Küresel piyasalarda doların bir fırtına gibi estiği nisan ayının bu son haftasında, Hindistan rupisi direnç hattını kaybederek son 42 ayın en büyük haftalık değer kaybını kaydetti. Orta Doğu’da tırmanan gerilimle birlikte petrol fiyatlarının 2026 yılı zirvelerine tırmanması, Hindistan’ın dış ticaret dengesini sarsarken rupiyi de ABD doları karşısında tarihi bir dip seviyesine sürükledi. Hafta genelinde %1,4'lük bir erime yaşayan Hindistan rupisi, gelişmekte olan ülkeler piyasasında en çok kan kaybeden varlıkların başında yer aldı.
Petrol ve cari açık kıskacı
Rupideki bu ani çöküşün temelinde, enerji ithalatına bağımlı Hindistan ekonomisinin küresel petrol şokuna karşı savunmasız kalması yatıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat belirsizlikleri Brent petrolü kritik eşiklerin üzerine taşırken, artan maliyetler Hindistan’ın cari açığını doğrudan büyütüyor. Bu durum, piyasadaki dolar talebini zirveye çıkarırken rupinin manevra alanını daraltıyor. Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçıp güvenli liman arayışına girmesi, Hindistan piyasalarından sermaye çıkışlarını da tetikleyen ana unsur olarak öne çıkıyor.
Piyasalarda likidite mücadelesi
Hafta boyunca yabancı yatırımcıların hisse senedi ve tahvil piyasalarından milyarlarca dolarlık çıkış yapması, kur üzerindeki satış baskısını adeta bir kartopuna dönüştürdü. Hindistan Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini kullanarak piyasadaki oynaklığı frenleme çabaları, küresel makroekonomik rüzgarın şiddeti karşısında şimdilik kısıtlı bir etki yaratabildi. Mevcut tablo, enerji fiyatlarındaki bu yangın sönmediği sürece rupi üzerindeki baskının mayıs ayı boyunca da hissedilmeye devam edeceğini gösteriyor.